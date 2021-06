Fost ministru al Justitiei despre desfiintarea Sectiei Speciale prin decizia CA Pitesti: "Cooperativa "Nufarul" de albit persoanele certate cu legea nu mai exista"

"Ce nu a reusit ministrul justitiei Stelian Ion, desi s-a tot laudat de luni de zile, ce nu au reusit parlamentarii care s-au tot laudat ca vor desfiinta Sectia Speciala, aceasta cooperativa "Nufarul" de albit persoanele certate cu legea, a reusit azi Curtea de Apel Pitesti care, in baza recentei decizii a CJUE, constata ca SIIJ nu mai exista. Decizia este definitiva! Practic, Curtea de Apel din Pitesti ii obliga pe procurorii SIIJ sa isi decline competenta de solutionare a dosarului aflat pe rol. Cu alte cuvinte obliga SIIJ sa nu mai retina ei dosarul in baza acelui articol toxic introdus de Iordache, Tudorel Toader si Savonea, prin care SIIJ putea sa retina orice dosar!Asa cum am spus si la momentul pronuntarii deciziei CJUE, fac apel in primul rand la ministrul justitiei, sa se trezeasca din adormire si din betia propriilor declaratii si exercitii de PR personal si sa actioneze urgent, prin fapte, nu declaratii, cu modificarile legislative care se impun. In caz contrar vom avea un haos in instantele de judecata cand in spete cu subiecte similare putem avea solutii diferite, tocmai pentru ca unele instante vor aplica decizia CJUE, altele nu! Un asemenea haos ar submina si mai mult increderea romanilor in actul de justitie , o incredere si asa subrezita", a scris fostul ministru. Curtea de Apel Pitesti a oferit luni, 7 iunie, o solutie intr-un dosar prin care constata ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai exista. De la anuntul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), aceasta este prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare hotararea CJUE privind Sectia Speciala.Judecatorii CA Pitesti au admis contestatia formulata de o asociatie de proprietari din judetul Arges, care reclamase un magistrat. In decizia istorica de luni , magistratii argeseni invoca Tratatul de functionare a UE si hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 18 mai.Judecatorii au stabilit ca SIIJ "nu este justificata de imperative obiective si verificabile legate de buna administrare a justitiei si nu este insotita de garantii specifice care sa permita, pe de o parte, sa se inlature orice risc ca aceasta sectie sa fie folosita ca instrument de control politic al activitatii reepectivilor judecatori si procurori susceptibil sa aduca atingere independentei acestora (...)".