Brancardierul de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti acuzat de decesul unei paciente pe care a detubat-o a fost arestat

Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, 16 decembrie, sa admita contestatia Parchetului la decizia Judecatoriei Sectorului 3 de la sfarsitul saptamanii trecute si a hotarat arestarea preventiva a brancardierului pentru 26 de zile. Decizia este definitiva.Sambata, magistratii Judecatoriei Sectorului 3 au respins ca neintemeiata propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti de luare a masurii arestarii preventive si au dispus, in schimb, luarea masurii arestului la domiciliu fata de inculpat, pe o perioada de 30 zile.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat, vineri seara, ca brancardierul de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti a fost retinut, anchetatorii stabilind ca barbatul a intrat in salonul ATI inaintea colegilor si, confundand pacienta cu una decedata care trebuia transportata, i-a scos sonda de intubare."La data de 11.12.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, brancardier in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.Procurorii au precizat ca, in data de 10.12.2020, ora 15:30, dupa ce una dintre cele doua paciente dintr-un salon al Sectiei de Terapie Intensiva a fost declarata decedata, pentru ridicarea cadavrului din salon si depunerea acestuia la morga au fost solicitati mai multi brancardieri, intre care si inculpatul, precum si o infirmiera."Inculpatul s-a echipat cu costumul de protectie, a intrat in salonul respectiv fara a-i mai astepta pe ceilalti si, confundand cele doua paciente, si-a depasit atributiile de serviciu si a scos sonda de intubare de la pacienta in viata, aceasta decedand la scurt timp, in pofida manevrelor de resuscitare aplicate de medicii care fusesera alertati. Inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in fata judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive", au mai precizat procurorii.