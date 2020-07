Buget mai mare pentru Parchetul European, in urma discutiilor "constructive" intre procurorul Codruta Kovesi si Didier Reynders

"Am avut discutii constructive cu doamna Laura Kovesi", se arata in postarea comisarului european pentru justitie care face cunoscut faptul ca a marit bugetul pentru Parchetul European."Colegiul procurorilor se va intruni pentru prima data in septembrie" a mai precizat comisarul. A mai adus in discutie si faptul ca au planificat inceperea activitatilor EPPO in acest an. De altfel, planul este operationalizarea parchetului European in 2020.In urma cu doua saptamani, Laura Codruta Kovesi a declarat intr-un interviu pentru Euronews ca "Parchetul European ar trebui operationalizat la sfarsirul anului 2020- inceptul anului 2021, dar procedura intarzie, intrucat Malta nu a propus niciun candidat eligibil".Ea a precizat ca odata ce va fi operational, Parchetul European va investiga fraudele cu fonduri europene. "Vor fi dosare legate de persoane aflate in posturi-cheie, sau cu o putere economica mare. Vorbim de dosare cu prejudicii de peste 10 milioane de euro".Citeste si: