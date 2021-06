Captura in Portul Constanta. Busteni taiati de pe 10 ha de padure, descoperiti in containere ce aveau destinatia China

Legislatie mai clara si justitia verde

Potrivit AgentGreen, lemnul aparea in acte drept cherestea si era destinat sa ajunga in China. Reprezentantul Garzii Forestiere din Bucuresti sustine ca este lemn "ecarisat", adica permis la export.Bustenii se aflau in sapte containere pline, descoperite de catre autoritati in Portul Constanta Sud Agigea,"La deschiderea a sapte containere destinate pentru export pentru o firma din China, exportul este efectuat de catre o Societate Comerciala de pe raza judetului prahova. Fiind declarate in acte cherestea si s-au deschis aceste containere si sunt alte produse", a declarat comisarul sef de la Garda de Coasta Constanta Petrisor Irimia, citat de Stirileprotv. Procurorii subliniaza ca este nevoie de o legislatie mai clara. Trebuie luate masuri urgente legistative, ferme, serioase, pe tot ce are legatura cu mediul, incepand de la deseuri si terminand cu problemele legate de paduri, aici sunt cateva hectare de padure. In padurea aceea ar trebui sa fie niste animale, pasari. Daca legea spune ca nu e permis busteanul si asta-I cherestea inseamna ca ori nu este respectata legea ori legea este neclara", a relatat procurorul Teodor Nita potrivit sursei citate.De cealalta parte, Agent Green si-a aratat sustinerea pentru infiintarea "de urgenta" a "Justitiei Verzi care include procurori si judecatori specializati pe legislatia de mediu si crime ecologice. De asemenea, organizatia sustine interzicerea definitiva a exportului de material lemnos neprelucrat intensiv si pastrarea valorii adaugate in Romania . Exportul cu astfel de material este echivalent cu exportul de bani si locuri de munca".Reprezentantul firmei sustine insa ca bustenii descoperiti sunt exact cum scrie pe hartie: cherestea.In Romania, potrivit hotararii 497/2020, de la inceputul acestui an, exportul de material lemnos neprelucrat este interzis pe o perioada de zece ani.Reprezentantul Garzii Forestiere din Bucuresti, venit la descindere, sustine ca bustenii descoperiti sunt material lemnos prelucrat.Transportul de lemn sigilat in Prahova a fost oprit la export pe durata investigatiilor.