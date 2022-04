Calomniatorilor mei. Rezist!

Un grup de oameni disperati, aflati in pragul puscariei, isi arunca pe masa ultimele carti ramase in mana.

Scopul lor este sa destabilizeze prin decredibilizare si amenintare mecanismul Justitiei care ii impinge spre decont si, in egala masura, sa ii inhibe prin terfelire si intimidare pe toti cei care s-au facut zid in fata asalturilor in valuri ale penalilor.

Aceasta este, sintetic, lectura mea asupra demersului lui Dan Andronic si asa-ziselor sale dezvaluiri.

Inculpatul Andronic si inculpatii din grupul Basescu pe care-i reprezinta au lansat un atac furibund, beneficiind de sustinerea inculpatilor de la putere. E hora mare in usa puscariei.

Dan Andronic nu face dezvaluiri, ele presupun fapte si date certe care lipsesc. Inculpatul, pretins jurnalist, ceea ce nu a fost niciodata, lanseaza doar manipulari, intr-o combinatie abila de fapte deja cunoscute, care ar trebui sa valideze speculatii si minciuni, un paienjenis in care omul obisnuit foarte greu mai poate distinge si din care ramane doar cu gustul amar al unei mizerii sulfuroase generalizate. Acesta si este scopul.

Andronic arunca petardele si pune mizerie in ventilator, iar pe fondul derutei generale, altii, cu puterea in mana, dau loviturile letale. Si la cat de intensa este operatiunea de imagine, ma tem ca urmeaza lovituri grele.

Una deja se profileaza: din informatiile mele, si de putine ori mi-am dorit mai tare ca ele sa fie gresite, pe 6 iunie CCR va admite exceptia Bombonica si nu numai Liviu Dragnea, ci si altii, toti cei acuzati de comiterea unui abuz in serviciu, vor fi scapati de orice raspundere.

Ce teme a lansat Andronic in aceasta operatiune de proportii?

1. Fraudarea alegerilor din 2009 despre care, in fata comisiei parlamentare infiintate exact pentru anchetarea acestei suspiciuni, spune ca nici nu ar fi chiar asa si oricum nu mai poate fi dovedita. Si atunci?

Important era sa fie pusa la zid Laura Codruta Kovesi, asociata cu un presupus complot cu scop difuz. Tema fraudei s-a dus, pentru ca nu a fost niciodata una viabila. Tinta era si este LCK.

Andronic, audiat in Parlament despre alegerile din 2009: Nu cred ca au fost fraudate. Continua cu dezvaluiri fara dovezi. Si nici nu i se cer

2. Arhiva SIPA, dar numai din 2005 incoace, adica eludand tocmai perioada Stanoiu in care acel serviciu lucra in stricta subordonare a ministrului caruia ii livra direct informatii. Daca nu vorbim despre perioada aceea, nu vorbim, de fapt, despre nimic.

Dar nu arhiva SIPA in sine conteaza. Conteaza ca judecatorii cu vechime in sistem, inclusiv cei care alcatuiesc completele de 5 ale ICCJ, in fata carora va ajunge cat de curand, de exemplu, Elena Udrea, sa aiba motive sa se teama ca aspecte din viata lor personala, reale sau simple barfe despre care e posibil sa nici nu aiba habar, ar putea ajunge pe toate ecranele.

Si mai conteaza, poate, ca o desecretizare pripita a intregii arhive sa permita apoi publicarea fara riscuri a unor documente, care cine stie in ce moment au fost sustrase. Un document desecretizat, deci oricand publicabil, poate fi o arma de santaj cu mult mai eficienta.

Conteaza ca lumea sa aiba suspiciunea, temerea ca toate sentintele, inclusiv impotriva unuia ca Dan Voiculescu, Mircea Basescu, Elena Udrea sau oricare nume vreti dvs, sa nu fi fost decat consecinta unui santaj. Ca toata Justitia s-a bazat pe santaj cu acte din arhiva SIPA, ceea ce nici macar nu trebuie dovedit, ci doar inoculat.

3. Ca aparatorii din presa ai Justitiei sunt doar niste acoperiti care propaga ordine. In privinta ziaristilor cu epoleti, Dan Andronic aplica aceeasi reteta, amestecand fapte certe, cum este marturisirea lui Robert Turcescu, cu supozitii, speculatii si insinuari fara nicio dovada, tocmai in privinta celor care se opun asaltului.

Fac parte dintre cei pusi pe lista lui Dan Andronic. Care sunt dovezile?

Pe de-o parte, o calomnie lansata cu vreo 2 ani in urma de Robert Turcescu, ca razbunare pentru un text in care il comparam cu Mihai Gadea. Am in telefon, ca proba, SMS-ul prin care Robert Turcescu ma ameninta.

In calomnia ticaloasa pe care a comis-o si care a fost apoi reluata ca unic argument pentru "acoperirea mea", Turcescu insinueaza ca Forga ar fi un fel de nume de cod. Ca sa clarificam definitiv: numele meu din ceritificatul de nastere este Nadina-Ioana Forga. Prin casatorie am devenit Nadina-Ioana Dogioiu.

Cand am inceput sa scriu articole de opinie pentru Ziare.com eram angajata a TVR si pentru a nu implica in opiniile mele, sub nicio forma, institutia in care lucram, cu atat mai mult cu cat faceam parte dintre angajatii indezirabili pentru Alexandru Sassu si echipa sa, am ales sa scriu sub un pseudonim, ceea ce insemna deloc lipsa raspunderii personale si a institutiei de presa pentru textele mele.

Am ales sa semnez Ene, care nu este un nume de cod, ci numele bunicului meu matern. L-am ales ca un omagiu pentru omul care a fost un anticomunist inversunat si pentru ca numele acesta sa ma impiedice sa fac vreodata cel mai mic compromis, asa cum nu a facut el, platind pretul care era de platit.

In ziua in care contractul meu cu TVR a incetat, numele de semnatura a devenit Ene Dogioiu. Nimic conspirativ, nimic obscur.

Si vad ca Andronic mai invoca drept "proba" opiniile mele pro-justitie. Mi le asum si nu voi face niciun compromis si niciun pas inapoi. Am sa apar anticoruptia, statul de drept, suprematia legii atat cat voi avea cel mai mic petec de hartie sau ecran pe care sa ma exprim. Daca cineva doreste sa ma ucida profesional sub un munte de calomnii, ar trebui sa stie ca rezist si nu voi muri decat in picioare.

Faptul ca oameni care apara aceleasi principii, aceleasi valori, invoca adesea argumente comune, au pozitii similare nu inseamna ca au primit un ordin comun. Adevarul e unul si el se bazeaza pe principii si argumente clare.

In concluzie, afirm din nou ca nu am fost si nu sunt ofiter acoperit sau colaborator in orice forma al vreunui serviciu de informatii roman sau strain. Dar sunt in egala masura constienta ca lupta e una cu fumul, pentru ca acuzatia de "acoperit" e una nedovedita factual si, implicit, nu poate fi combatuta cu argumente. Este doar o calomnie menita sa decredibilizeze.

Traim poate cele mai sinistre vremuri din 2004 incoace, penalii s-au pus cu batele pe statul de drept si pe aparatorii lui, controleaza institutiile cheie prin intermediul carora ma tem ca isi vor atinge scopul. Spre nenorocirea istorica a acestei tari. Sunt gata sa stinga luminitele.