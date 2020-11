Canadienii de la Eldorado Gold anunta vanzarea participatiei la proiectul minier de la Certej. Investitia care ar fi folosit cianura a fost blocata in justitie

Planul urbanistic zonal al proiectului a fost anulat defintiv in urma unui actiuni a organizatiilor civice Declic si Mining Watch.Reprezentantii celor doua organizatii sustin ca vor continua demersurile necesare pentru a proteja zona si pentru a opri orice tentativa de exploatare miniera cu cianuri, indiferent de cine va fi noul proprietar. In plus, organizatiile civice vor continua monitorizarea atenta si a actiunilor autoritatilor publice, care, de-a lungul istoriei proiectului minier Certej, au eliberat autorizatii ilegale.Potrivit ultimelor informatii din spatiul public, in raportul trimestrial catre investitori, compania miniera canadiana a calificat activitatile si concesiunile miniere din Romania drept active neesentiale. Aceasta noua pozitionare fata de proiectul minier cu cianuri de la Certej vine la scurt timp dupa ce Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv planul urbanistic zonal (PUZ)."Punerea la vanzare a minei de la Certej ne arata ca Eldorado Gold nu mai vede nicio solutie legala pentru continuarea proiectului. Desi acesta este in avizare de la inceputul anului 2000, compania nu a reusit timp de 20 de ani sa obtina autorizatiile necesare pentru demararea exploatarii aurului si argintului. Valoarea zacamantului de la Certej, estimat la 3,5 miliarde de dolari, s-a dovedit o investitie fara perspective in conditiile in care societatea civila romaneasca a fost vehementa si a respins categoric mineritul cu cianuri in Romania," a declarat Roxana Pencea, din partea Mining Watch Romania.Proiectul de la Certej a fost o continua sursa de ingrijorare, in principal din cauza distrugerilor masive pe care le-ar provoca."Inceputurile proiectului sunt legate de controversatul om de afaceri Frank Timis, despre care mass-media a relatat ca, la acel moment, in 2000, ar fi avut acces la datele estimative privind resursele de aur de la institutul de cercetare pentru mineralogie din Romania. In 2012, proiectul a fost cumparat de Eldorado Gold pentru 2,5 miliarde de dolari, care si-a propus sa inceapa exploatarea in 2015. Inspectoratul de Stat in Constructii si Prefectul Judetului Hunedoara au oprit organizarea de santier din Cariera Coranda. Instanta a confirmat ca se lucra fara autorizatie de construire in 2015. Compania miniera a retras zacamantul Teascu de la avizarea de mediu, in 2016, dupa ce Mining Watch a semnalat ca nu s-a procedat la evaluarea cumulata a impactului de mediu", se precizeaza intr-un comunicat al celor de la Declic si Mining Watch.In 2017, o ancheta parlamentara a dus la sesizarea organelor de urmarire penala. Un an mai tarziu, in 2018, Ministerul Mediului a oprit scoaterea definitiva din fondul forestier national a unui teren de peste 56 de ha pentru construirea iazului de decantare. Iar in acelasi an, Obstea Agricola a reluat in instanta solicitarile de restituire a padurilor pe al caror amplasament s-ar construi iazurile de decantare. Dar cea mai sumbra perspectiva asupra proiectului a aparut dupa ce Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv planurile de urbanism ale proiectului minier in vara acestui an. Aproape toate aceste actiuni au avut la baza demersuri ale societatii civile, coordonate de Mining Watch."Investitorii Eldorado au fost continuu tinuti la curent cu riscurile sociale, de mediu si juridice pe care proiectul de la Certej le-a presupus. In cele din urma nu au mai putut sa ignore evidenta, avizarea nu respecta legislatia romaneasca, iar societatea civila nu va accepta niciodata aceste exploatari in cariera deschisa. Mai mult, mobilizarea Obstei Agricole Macrisul arata ca nici localnicii nu sunt dispusi sa renunte la padurile lor, ce reprezinta o sursa de bunastare pe termen mult mai lung," a declarat Tudor Bradatan, reprezentantul Declic.