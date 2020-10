Spaga pentru transferul unui elev de la Chitila la o scoala din Bucuresti: "Da si mie de-o ciorba. Vreau sa vad marinimia ta"

Denuntul unei mame

Mama, echipata cu tehnica de inregistrare

Flagrantul si condamnarea

15 colegi au depus caracterizari favorabile inculpatei

Curtea de Apel Bucuresti este asteptata sa pronunte sentinta finala intr-un dosar in care Liliana Florina Voicu, secretara unei scoli din Capitala, a fost condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta.Secretara Scolii nr. 181 din Bucuresti, Sectorul 1, a fost trimisa in judecata dupa ce a fost prinsa in flagrant luand mita 200 de euro pentru a rezolva transferul unui elev din Chitila la Scoala 181. Potrivit sentintei pronuntate in prima instanta, ancheta impotriva secretarei a fost deschisa in urma unui denunt al unei mame care a aratat ca atunci cand a fost sa solicite transferul copilului i s-a cerut mita., a aratat denuntatoarea.Dupa depunerea denuntului, mama copilului a fost "utilata" de ofiterii DGA cu tehnica de inregistrare. Din discutiile purtate de mama cu secretara scolii reiese cum femeia este trimisa sa ceara foaia matricola de la scoala de la care voia sa il transfere pe copil. "Si cand ajungi acolo, ma suni. Si daca-ti face vreo problema, mi-o dai mie la telefon", ii spune secretara femeii.Cand mama copilului s-a intors cu foaia matricola pentru finalizarea transferului, dupa discutii despre documente, s-a ajuns si la discutia despre bani.Ce voiam sa va-ntreb: a, pe data de...cand am venit prima zi la scoala, v-am adus trei milioane (n.l. - 300 RON).Da.E, aia trei milioane sunt aparte sau...?Iubita mea, aia au fost pentru aia.Am inteles. Pentru...fisa.Nu ma, nu. Pentru transfer, pentru aprobare in SIR.Am inteles. Si acuma a ramas?Spuneti-mi direct, ca nu e nicio problema! Pe cuvantul meu daca ma supar! Va dau cuvantul meu ca nu este nicio suparare! Spuneti-mi direct! (n.l. - urmeaza cateva secunde de liniste, dupa care se aude o negatie din partea secretarei).Pai...nu stiu ce sa va zic! (n.l. - urmeaza cateva secunde de liniste). Pe cuvantul meu daca ma supar! Este munca dumneavoastra si...Dupa ce, sustin procurorii, secretara a incercat sa se asigure ca mama copilului nu o inregistreaza cu telefonul, i-a soptit: 200 de euro....[neinteligibil]...spune-ti-mi. (n.l. - urmeaza o secunda de liniste) Cat?(n.l. - vorbeste in soapta) Doua sute e bine?DENUNTATOAREA: N-am inteles....(n.l. - urmeaza o secunda de liniste) doua sute de euro...ok. (n.l. - vorbeste in soapta) da cat?...Doamna, nu v-aud!DENUNTATOAREA: Spuneti! Ca nu v-aud, stau prost cu...si tata-mi zice: "fa, nu mai tipa".Dupa ce intelege ca pretul transferului copilului este de 200 de euro, mama o asigura pe secretara:Dupa doua zile, mama copilului s-a intors la scoala cu cei 200 de euro pentru secretara. Dupa ce secretara a primit banii a fost organizat si flagrantul, iar femeia a fost trimisa in judecata pentru trafic de influenta, recunoscand acuzatiile. In urma procesului, Tribunalul Bucuresti a condamnat-o pe secretara la trei ani de inchisoare cu suspendare., se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti.Judecatorul care a pronuntat sentinta a avut in vedere si faptulOr, este imperios necesar ca instanta sa gaseasca un echilibru intre condamnarea inculpatei la o pedeapsa cu inchisoarea care sa satisfaca interesul societatii de a elimina faptele de coruptie din viata sociala si acela de a realiza o reintegrara a numitei Voicul Liliana cu imperativul necesar de a o constientiza de importanta respectarii valorilor protejate de legea penala dar si a celor morale", se mai arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, unde va fi pronuntata sentinta finala.