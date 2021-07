Fost ministru al Justiției, atac la Daniel Morar: „Și-a schimbat surprinzător opiniile juridice după ce a ajuns la CCR. A plătit nişte poliţe d-nei Kovesi”

Cătălin Predoiu subliniază că multe din modificările Codului de Procedură Penală, modificate în timpul primului său mandat la Miniterul Justiției și declarate neconstituționale ulterior, au avut chiar girul lui Daniel Morar în calitate de sef DNA. Ironic, este amintit și „prânzul” servit de Morar alături de Florin Iordache „Într-un interviu-lecție la adresa Parlamentului, dl. judecător al CCR Morar acuza faptul că noul Cod de Procedură Penală nu a fost foarte bun, pentru că 10% din texte au fost declarate neconstituţionale.Ce nu ne spune dl. judecător CCR Morar:1) la vremea „facerii" codului, domnia sa era procuror -şef DNA şi a avut procurori DNA delegaţi în comisia de redactare a proiectului;2) proiectul final a fost transmis pentru observaţii în tot Ministerul Public, inclusiv conducerii DNA, recte d-lui procuror-şef Morar;3) o serie de articole declarate neconstituţionale ulterior, când dl. Morar ajunsese judecător CCR, au primit anterior ”girul” domniei sale din postura de procuror şef DNA, “gurile rele” spun că în felul acesta dl. Morar a plătit nişte poliţe d-nei Kovesi, ajunsă între timp procuror-şef DNA, „topindu-i” astfel sute de dosare şi diminuându-i palmaresul, eu spun doar ca dl. Morar şi-a schimbat surprinzător opiniile juridice faţă de cod, după ce a ajuns la CCR;4) proiectul redactat de Ministerul Justiției a stat 9 luni în comisia specială parlamentara condusă de dl. Ponta, unde au fost modificate mai multe texte, împotriva opiniei MJ, texte care ulterior au fost declarate neconstituţionale, asumarea răspunderii de către Guvernul Boc făcându-se pe varianta de proiect ieşită din comisia parlamentară. În rest, legat de pensii speciale , dl. Morar are tehnic dreptate, păcat că nu are acelaşi aplomb şi în apărarea luptei anti- coruptie , pentru care şi-a pierdut interesul după ce nu a mai fost numit în funcţia de Procuror General.PS. Celor care vor spune că nu e cazul să replic unui judecător al CCR, le răspund de pe acum că atunci când judecătorul CCR se avântă în Agora să dea lecţii de politică şi drept, îşi asumă că va primi şi o replică. De altfel, dl. Morar e obişnuit cu dezbaterile publice, când era procuror-şef DNA în primul mandat, petrecea mult timp polemizând „prin” televizor cu politicienii. În rest, toată simpatia pentru carieră, după cum dânsul o cunoaşte, mai puţin pentru prânzul luat alături de dl. Florin Iordache, politician PSD , acum câţiva ani, în plină acţiune de masacrare a legilor justiţiei de către PSD”, a scris Predoiu pe pagina sa de Facebook. Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei din 14 iulie, prin care judecătorii au stabilit că procurorii DNA și DIICOT trebuie să aibă experiență atunci când anchetează dosare importante, i-a împărțit în două pe magistrați."A dat o lovitură luptei împotriva corupţiei” a spus ministrul Justiției despre decizia CCR.Judecătorul CCR Daniel Morar, fost șef al DNA și al Parchetului General, respinge reacția ministrului într-un interviu acordat alephnews.ro.„Curtea Constituțională a admis critica în majoritate, este decizia CCR și este obligatorie. Pe ideea că din moment ce DNA și DIICOT sunt două structuri specializate care funcționează la cel mai înalt nivel la PÎCCJ, trebuie să aibă vechimea necesară pe care o are orice procuror care dă un examen pentru a accede la cel mai înalt nivel. În acest moment, vechimea este de 10 ani. Pe această idee s-a dus Curtea Constituțională. Deci nu este nicio lovitură dată luptei anticorupție pentru că lupta anticorupție se desfășoară cu oamenii pe care-i avem în sistem”, a spus Daniel Morar.„Problema este de ce tocmai sistemul judiciar a criticat această vechime. Deci probabil că cei care spun că decizia CCR este una care blochează lupta anticorupție ar trebui să se gândească că această critică n-au făcut-o cei din Opoziție, nici Avocatul Poporului măcar, ci a făcut-o sistemul judiciar, adică Înalta Curte de Casație și Justiție”, a adăugat Daniel Morar pentru sursa citată.