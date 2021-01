Un faimos sculptor austriac stabilit in Romania cere 3 milioane de euro daune morale. Accidentul grav care i-a curmat definitiv cariera

Daunele cerute de sculptor

A lucrat si pentru Schweighofer

Daune morale de 300.000 de euro

Accidentul in care sculptorul a fost grav ranit a avut loc in august 2015. Soferul unui camion care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, intr-o curba, a lovit masina in care se afla sculptorul, ranindu-l grav. In urma accidentului, artistul a avut nevoie de 150 de zile de ingrijiri medicale, iar mana stanga i-a fost grav afectata. Practic, in urma accidentului, sculptorul a ramas cu un handicap definitiv, fiind in imposibilitatea de a-si mai folosi mana.Soferul vinovat de producerea accidentului a primit o pedeapsa de sase luni cu suspendare. Dosarul pentru daunele morale si materiale solicitate de victima de la firma de asigurari a fost disjuns, judecandu-se separate.In procesul civil deschis la Judecatoria Ludus, sculptorul a cerut daune morale de trei milioane de euro, dar si peste 730.000 de euro reprezentand castiguri nerealizate ca efect al contractelor incheiate si reziliate din cauza accidentului suferit.In plus, sculptorul a cerut calcularea in continuare a acestor despagubiri, prin acordarea unei sume lunare de 12.000 de euro lunar, pana la data implinirii varstei de pensionare (65 de ani). Iar pentru ca un sculptor poate lucra si dupa pensionare, artistul a cerut ca dupa varsta de 65 de ani sa ii fie platita lunar, pe toata perioada vietii, suma de 6.000 de euro.Tot in procesul cu firma de asigurari la care era asigurat camionul soferului vinovat, sculptorul a cerut 43.000 de euro pentru proteza tumorala ce urmeaza a-i fi implantata printr-o operatie de specialitate.Pentru a demonstra ca in urma accidentului nu mai poate realiza lucrari de arta foarte valoroare, sculptorul a propus audierea ca martori a unor parteneri de afaceri din Austria.Spre exemplu, un colaborator al sculptorului din Mures a declarat ca intr-o localitate vecina cu el, un rus a cumparat un castel si a avut un mare interes fata de sculpturile artistului ranit in accident. Austriacul a mai declarat in instanta ca printre clientii sculptorului din Mures au fost "domnul Schweighofer de la fabrica de lemn, Comandamentul Federal de Pompieri din Austria Inferioara, directorul silvic al familiei Habsburgilor si, de asemenea, au fost multi vanatori care au realizat comenzi".Un alt martor a declarat ca sculptorul a realizat un candelabru monumental la un castel din Frankfurt. De asemenea, la dosar au fost depuse recomandari sau scrisori de multumire de la Willi Krenn, actionar al companiei Schnitzstube Willi Krenn, casa de licitatii "Dorotheum" din Viena, Austria (prin seful departamentului de pictura, antichitati si colectii Christian Kaufmann), omul de afaceri austriac Helmut Raith, dar si brigada de pompieri voluntari din St. Polten, Austria, pentru care sculptorul a realizat o lucrare in valoare de 12.700 de euro. Artistul a prezentat si un schimb de emailuri cu un milionar roman, despre care a spus ca era interesat de lucrarile sale.Judecatoria Ludus a respins cererea prin care sculptorul cerea peste 730.000 de euro pentru lucrarile pe care le-ar fi avut, dar nu le-a mai putut realiza din cauza accidentului. Judecatorul a aratat ca sculptorul functiona printr-o firma, iar cifrele companiei nu ii justificau cererea."Desi partea civila sustine ca aceste contracte pe care isi intemeiaza pretentiile au fost reziliate ulterior producerii accidentului, aceasta nu a facut dovada nivelului incasarilor pe care societatea le-a avut pana la momentul rezilierii contractelor, adica strict acele incasari aferente acestor contracte: facturi fiscale, bonuri, etc.Or, sub acest aspect, instanta apreciaza ca documentele intitulate "centralizatoare contracte pierdute" si centralizatoare cheltuieli pierdute nu constituie sub nicio forma un document contabil care sa reflecte situatia financiara a societatii in care partea civila detinea calitatea de asociat majoritar", se arata in sentinta Judecatoriei Ludus.De asemenea, Judecatoria a respins cererea prin care sculptorul a cerut o renta de 12.000 de euro lunar pana la pensie si 6.000 de euro dupa pensionare. Judecatorul a obligat, insa, firma de asigurari sa ii achite sculptorului daune morale in valoare de 300.000 de euro."Instanta retine ca probatoriul administrat releva faptul ca partea civila se bucura de o recunoastere deosebita in breasla sculptorilor, fiind apreciat pentru operele sale de arta", se arata in sentinta care nu este definitiva, fiind atacata cu apel.Judecatorul a mai retinut ca "desi din probatoriul administrat nu rezulta ca partea civila si-a pierdut integral aceasta aptitudine, este cert ca aceasta este mult redusa si ca astfel, partea civila nu va mai putea lucra la acelasi nivel de dinaintea producerii accidentului, acest lucru depinzand si de succesul unor viitoare operatii de schimbare proteza tumorala la bratul stang care sa-i redea mobilitatea"."Este dincolo de orice indoiala ca accidentul in care a fost implicat i-a afectat partii civile in mod grav viata profesionala, tinand cont si de nivelul de pregatire la care a ajuns partea civila in domeniul sculpturii.Pe de alta parte, din probatoriul administrat, mai cu seama declaratiile martorilor audiati, rezulta ca partea civila resimte efectele accidentului si in plan social si familial.Astfel, din declaratia martorului P.C.A., reiese ca partea civila a fost pasionata de masini, in special de motociclism, de pescuit, precum si faptul ca ii placea foarte mult sa calatoreasca. Martorul a relatat ca,, din cauza acestor hobbiuri care erau viata lui, acest accident l-a deprimat a facut o depresie pe cale psihica. I-a afectat foarte mult activitatile, dar si viata sociala, restrangandu-i activitatile, dar si prietenii cu care nu se mai intalneste", se mai arata in sentinta.Judecatoria Ludus i-a mai admis sculptorului si cererea de acordare a unei sume de 43.000 de euro pentru schimbarea protezei tumorale."Este certa necesitatea efectuarii unei interventii chirurgicale pentru schimbarea protezei tumorale, fiind identificat si costul aproximativ al unei astfel de interventii in strainatate, astfel ca instanta va dispune obligarea partii responsabile civilmente sa plateasca suma de 43.000 euro (sau echivalentul in lei la cursul B.N.R. la data platii), reprezentand contravaloarea protezei tumorale ce urmeaza a fi implantata printr-o interventie chirugicala, conform actelor medicale doveditoare depuse la dosarul cauzei", a mai aratat judecatorul din Ludus.Procesul continua la Tribunalul Mures.