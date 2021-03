CCR salveaza Institutulul Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu. Legea prin care Guvernul desfiinta aceasta institutie, declarata neconstitutionala

Ordonanta de urgenta de desfiintare a Institutului a fost adoptata la finalul lui 2019 de Guvernul Orban, insa anul trecut a fost respinsa de PSD , care controla majoritatea in Parlament. Actul normativ a fost insa trimis la reexaminare de presedintele Iohannis, iar noua majoritate constituita din PNL USR PLUS si UDMR a aprobat desfiintarea, arata G4Media Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anuntat ca ea si liberalii vor depune o propunere legislativa pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 condus de Ion Iliescu, chiar daca majoritatea din Curtea Constitutionala ajuta PSD."Anunt pentru PSD: nu-i bai, ca va ajuta majoritatea de la CCR ! Eu si colegii din PNL vom depune o propunere legislativa de desfiintare a acestui Institut al lui Iliescu, care tine umbra deasa pe evenimentele Revolutiei din '89", a scris Alina Gorghiu miercuri pe Facebook "In sedinta din 24 martie 2021, Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de un numar de 33 de senatori apartinand Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat si a constatat ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 sunt neconstitutionale, in ansamblul lor", a transmis CCR.Conducerea Institutului Revolutiei este asigurata de un "Colegiu National" alcatuit din personalitati reprezentative ale revolutiei romane. Numirea membrilor Colegiului National se face de catre presedintele Romaniei.Institutul a fost infiintat de fostul presedinte Ion Iliescu, in 14 decembrie 2004.Pe 15 februarie, Senatul a adoptat, ca for decizional, proiectul pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989, cat si pentru abrogarea legii de infiintare a IRRD. Propunerea legislativa se reintorsese la Senat dupa ce forma trimisa la promulgare a fost sesizata de catre Guvern la Curtea Constitutionala, cu obiectii respinse de CCR, dar si al unei cereri de reexaminare formulata de seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a trimis, in luna octombrie a anului trecut, legea de respingere a OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. El a sustinut ca institutul nu a reusit sa isi dovedeasca utilitatea. IRRD "a generat, prin activitatea sa si contrar obiectivului sau stabilit prin lege, numeroase tensiuni si controverse in spatiul public", a motivat seful statului in solicitarea de reexaminare transmisa catre Legislativ.Cabinetul Orban a adoptat o OUG, in luna decembrie a anului 2019, care viza desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.