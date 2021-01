Gestul extrem al unui pensionar roman care a facut o pasiune pentru Cuba: "Nu ma pot opri pentru ca am ramas de rusine si rusinea e a tarii"

Potrivit adevarul.ro , Stefan Zamfirescu a facut o pasiune pentru Cuba inca din 2017, cand a vrut sa duca in aceasta tara peste 170 de carti de literatura romaneasca pentru "romanii din Cuba". Inainte de a pleca, pensionarul a aflat ca nu poate introduce cartile in Cuba, astfel ca a plecat singur, fara coletul de 80 de kg.Stefan Zamfirescu sustine ca, ajuns in Cuba, a mers la un teatru, unde a intalnit "o frumoasa cubaneza" care l-a indrumat spre biblioteca "Ruben Martinez Villena" din Havana. Ajuns la biblioteca, pensionarul roman a aflat ca nu poate dona bibliotecii carti in limba romana, iar atunci i-a venit ideea unui schimb cultural intre biblioteca "Ruben Martinez Villena" din Havana si Biblioteca Judeteana Timis.Sursa citata arata ca in cadrul schimbului cultural gandit de Zamfirescu, ar fi trebuit ca la biblioteca din Timis sa fie organizate zilele culturii cubaneze, iar la biblioteca din Havana sa fie organizate zilele culturii romane.In incercarea de a-si indeplini visul, pensionarul roman a cerut audienta, fara succes, si la ministrul Culturii din Cuba.Pentru ca demersul sau a esuat si pentru ca a considerat ca esecul a fost cauzat de Biblioteca Judeteana Timis, Stefan Zamfirescu a dat in judecata institutia cerandu-le judecatorilor sa oblige Biblioteca sa promoveze cultura romana in Cuba. "Nu ma pot opri pentru ca am ramas de rusine si rusinea e a tarii", a declarat pensionarul pentru adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Judecatoria Lugoj i-a respins pensionarului cererea aratand ca "reclamantul nu a aratat care este obligatia legala sau contractuala care nu a fost respectata de catre parata si pentru care este necesara mijlocirea instantei"."Verificand inscrisurile depuse la dosar, instanta constata ca nu exista vreun raport juridic actual care sa justifice solicitarea reclamantului. Discutiile avute de reclamant cu directorul Bibliotecii Judetene referitoare la proiectul sau de promovarea a culturii in Cuba, nu implica partile litigante intr-un raport juridic obligational, care sa produca efecte juridice", se arata in sentinta Judecatoriei Lugoj, care a fost atacata cu apel la Tribunalul Timis.