Fratele unui fost fotbalist de la nationala, uimit sa afle ca a devenit tata dupa "o simpla intalnire" cu o tanara cunoscuta pe un site de matrimoniale

Decizia instantei

Printr-un proces deschis in instanta , o tanara care a nascut un copil conceput cu fratele unui fost fotbalist de la echipa nationala le-a cerut judecatorilor, prin ordonanta presedintiala, sa dispuna stabilirea domiciliului fetitei in Anglia, obligarea fratelui fotbalistului la plata unei pensii alimentare de 25 la suta din venitul realizat si suplinirea acordului pentru obtinerea pasaportului.In proces, femeia a aratat ca a avut o relatie cu fratele fotbalistului roman, pe teritoriul statului englez, iar in urma acestei relatii s-a nascut o fetita, in Anglia. Dupa ce a nascut, femeia a venit cu copilul in tara, iar in urma testului de paternitate s-a stabilit ca fratele fotbalistului e tatal copilului.Tanara a mai aratat ca la scurt timp dupa botezul fetitei, din cauza "comportamentului inadecvat" al soacrei si al barbatului s-a mutat cu fetita la parintii ei. Tanara si-a justificat cererea de chemare in judecata prin aceea ca lucreaza in Anglia de 6 ani, are un loc de munca stabil, la care trebuie sa revina pentru a nu-si pierde veniturile obtinute acolo.Fratele fotbalistului a aratat in proces ca s-a cunoscut cu mama fetitei pe un site de socializare, de matrimoniale, intalnindu-se cu aceasta la un hotel, o singura data, pentru aproximativ o ora, unde au intretinut relatii intime.Barbatul a declarat ca atunci cand a fost anuntat de tanara ca este insarcinata "a crezut ca este o gluma, intrucat nu s-a gandit ca o simpla intalnire poate sa aiba asemenea deznodamant". Fratele sportivului a mai declarat ca initial a crezut ca tanara doreste sa obtina bani de la el, "intrucat cunostea starea financiara buna a fratelui (fotbalist cunoscut) si a mamei sale".Barbatul a mai declarat ca pe perioada sarcinii a fost in Anglia unde a ajutat-o pe tanara cu bani si alimente si a platit lunar chiria, deoarece reclamantei nu-i ajungeau banii pentru a supravietui.Fratele fotbalistului a mai aratat ca a participat la nasterea copilului cu bani, iar dupa ce fetita s-a nascut au venit in Romania si au locuit "la mama acestuia, intr-o casa spatioasa cu conditii locative foarte bune". Barbatul a mai aratat ca nu este de acord ca tanara sa plece cu fetita din Romania pentru ca in Anglia "nu are locuinta, spatiul locativ este precar, sta cu chirie intr-o garsoniera, tip studio, de cca. 15-20 m.p., unde mai locuiesc fratele sau si prietenul acestuia, in care se gateste, intrucat nu are bucatarie separata, se fumeaza, se primesc vizitatori si unde se tin si petreceri".Barbatul a recunoscut ca a solicitat efectuarea unui test ADN, sustinand ca "nu si-a inchipuit ca acest copil este al sau raportat la modalitatea in care s-au desfasurat evenimentele, partile intalnindu-se o singura data dupa ce se cunoscusera pe un site de matrimoniale". In procesul pentru custodia copilului, barbatul a contraatacat, cerand la randul sau ca domiciliul fetitei sa fie stabilit la el.Judecatorul a respins atat cererea femeii, cat si cererea reconventionala a barbatului. Astfel, pana la finalizarea procesului pe fond, care este pe rol, s-a decis ca domiciliul fetitei sa ramana la bunica materna."Niciunul dintre parinti nu face dovada ca este imperios necesar a se dispune pe calea ordonantei presedintiale modificarea unei situatii devenita normalitate, care persista din ianuarie 2020 si care s-a dovedit benefica cresterii si dezvoltarii copilului, din perspectiva interesului personal si actual al acestuia", a aratat instanta.Judecatorul a mai aratat ca din punct de vedere financiar ambii parinti par a se baza pe suportul familiei extinse, nu pe propriile mijloace materiale pentru a se ocupa de un copil in varsta de un an."Pe de o parte, reclamanta a depus dovezi privind un venit realizat in Anglia, inainte de nasterea minorei, in jur de 1300 -1400 de lire, dar acesta, prin raportare la costurile obisnuite minime aferente unui trai decent in tara respectiva sunt absolut nesemnificative. (...) Pe de alta parte paratul, in varsta de 36 de ani, nu realizeaza niciun venit si cheltuielile sale sunt suportate de mama, cu care de altfel si locuieste, conditii in care nu dovedeste ca ar putea sa intretina un copil, dar nu dispune nici de abilitati practice si personale pentru a se ocupa zilnic de activitatile presupuse de cresterea unui copil de numai un an", se arata in sentinta de respingere a cererii de ordonanta presedintiala.Procesul pentru custodia fetita continua, aflandu-se pe rol.