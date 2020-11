Un politist implicat intr-un accident in timp ce conducea baut masina sefului sau, aflat pe bancheta din spate, condamnat cu suspendare

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, in 22 octombrie 2020, sentinta finala intr-un dosar in care un politist din Dognecea, judetul Caras-Severin, a fost trimis in judecata pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, in acelasi dosar, seful direct al politistului si sef al Sectiei Rurale Bocsa, Vasile Isac, aflat si el in masina cu politistul baut, a fost judecat pentru incredintarea masinii unei persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice.Dosarul a fost deschis in 2014 dupa ce masina condusa de politistul din Dognecea, Liviu Stefan, a fost implicata intr-un grav accident de circulatie . Concret, masina in care se aflau Liviu Stefan, seful sau, Vasile Isac, si o eleva de liceu de 18 ani a fost lovita de un TIR. Atat politistii, cat si tanara au fost raniti in accident.Politistul care era la volan a declarat ca seful sau l-a obligat sa conduca baut. La randul sau, Vasile Isac a spus ca subalternul sau a insistat sa conduca masina.Potrivit adevarul.ro , in urma procesului politistul Liviu Stefan a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, iar seful sau a primit un an si patru luni, tot cu suspendare sub supraveghere, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane aflate sub influenta alcoolului. Sentinta este definitiva.