Ce a patit o politista care l-a criticat pe Facebook pe ministrul Marcel Vela

Cum si-a justificat politista reactia

Decizia instantei: politista ramane atentionata

In preajma Pastelui din 2020, desfasurat in conditii speciale din cauza starii de urgenta cauzate de pandemie, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca lumina de Inviere va fi dusa cetatenilor de politisti. Lorena Radu, politist in cadrul IPJ Arad a reactionat dur la anuntul ministrului Vela, criticand ideea printr-o postare pe Facebook "Celor care ne conduceti, va multumim ca dupa ani si ani in care ne-am servit cu onoare patria, avem privilegiul de a desfasura MISIUNEA carierei noastre!Aflati ca-n 2006, studenta fiind, nu gaseam menirea reala a celor 4 ani din Academia de Politie in care faceam inviorare la ora 5.30, sectoare la WC-uri, plantoane la 3 dimineata si primeam permisii doar pentru rezultate foarte bune.Acum insa, cu ajutorul dvs., regimul militar s-a metamorfozat. Pe batranul Carpati il vom pune-n rastel si vom lua instrumentul preotilor pentru a imparti, asa cum dvs. doriti, LUMINA.Acesta este interesul suprem al unei societati bolnave, in care fiecare "organ" putrezeste sub "medicamentatia" improprie pe care ne-o administratati fortat.Asadar, in semn de multumire pentru starea de degradare in care ne-ati adus, sa fim cu totii prioritas in slujba BOR, si nu a cetateanului", a scris Lorena Radu pe contul sau de Facebook", a fost mesajul politistei, pe Facebook.MAI a renuntat la ideea implicarii politistilor in impartirea luminii, dar, potrivit adevarul.ro, politista care a criticat ideea a fost supusa de superiori cercetarii disciplinare, fiind incheiat un raport care arata ca politista se face vinovata de "comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei"., au fost acuzatiile aduse de IPJ Arad politistei, care a fost doar "atentionata".Printr-un proces deschis la Tribunalul Arad, politista a contestat "atentionarea" aratand ca, pregatirea militara intensta din cadrul Academiei de Politiei pierzandu-si obiectul in cazul in care politistii ar fi ajuns sa imparta lumina.Politista a mai aratat ca daca acordul MAI-BOR a fi fost dus la indeplinire, "politistul ar fi trebuit sa imparta Lumina atat infractorilor probati si periculosi, cat si oamenilor de buna credinta". "Ori, cum ar fi procedat un politist care avand in cercetare/supraveghere operativa un individ pentru savarsirea de fapte cu un pericol social ridicat, s-ar fi deplasat la domiciliul/locuinta acestuia pentru a-i imparti Lumina?! Cum ar fi putut sa-si desfasoare in continuare activitatile specifice profesiei cand autoritatea lui ar fi fost conform protocolului atat de diminuata?!", a mai aratat politista in procesul cu IPJ, potrivit adevarul.ro Judecatorii Tribunalului Arad, unde procesul s-a judecat in prima instanta , i-au respins cererea Loreni Radu, aratand ca aceasta nu a fost sanctionata disciplinar, astfel ca Tribunalul nu are ce sa anuleze., se arata in sentinta Tribunalului Arad pronuntata in 20 iulie. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Timisoara.