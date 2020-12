Prima sentinta in cazul unui barbat din Buzau care a fugit din spital inainte de a primi rezultatul testului pentru COVID-19

In luna aprilie a acestui an, barbatul de 36 de ani din localitatea buzoiana Grebanu a fost internat pentru ca tusea. A fost plasat intr-unul dintre containerele sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean Buzau, pana la aflarea rezultatului pentru Covid 19.La o zi de la internare, barbatul a fugit insa, inainte de a afla daca este infectat cu coronavirus , el fiind prins ulterior de catre politistii de la TF, in timp ce se indrepta spre casa. Barbatul a fost reinternat.Ulterior, rezultatul testului a aratat ca barbatul nu era infectat cu virusul SARS-COv-2, el avand TBC.Pentru ca a fugit din spital inainte de a afla daca are Covid 19, buzoianul a fost condamnat la un an de inchisoare si interzicerea unor drepturiSentinta Judecatoriei Buzau nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.