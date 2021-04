Medic hartuit in justitie pentru ca a demisionat dintr-un spital de stat. Ce suma uriasa i se solicita pentru "pregatire profesionala"

Decizia de concediere, contestata in instanta

Doua hotarari ale Inaltei Curti, in favoarea medicului

Un medic de la Spitalul Judetean din Braila a contestat in instanta decizia de concediere emisa de unitatea medicala ca urmare a inaintarii demisiei. Concret, medicul s-a angajat in cadrul spitalului in 2012. De-a lungul anilor au fost incheiate mai multe acte aditionale la contractul de munca, in anul 2020 medicul ajungand sa devina specialist in cardiologie.In octombrie 2020, medicul si-a inaintat demisia din cadrul Spitalului Judetean Braila. Spitalul a emis decizia de concediere ca urmare a demisiei medicului, dar prin decizie, unitatea medicala i-a cerut medicului sa achite suma de 155.000 de lei reprezentand cheltuieli ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv cheltuieli de personal pentru perioada de rezidentiat proportional cu perioada nelucrata.Medicul a contestat in instanta decizia spitalului, cerand anularea deciziei de concediere si a actului aditional la contractual de munca in baza caruia spitalul a cerut achitarea celor 155.000 de lei.Tribunalul Bucuresti, unde s-a judecat procesul in prima instanta, a mentinut actul aditional la contractul de munca, aratand ca acesta a fost atacat tarziu. In acelasi timp, Tribunalul a mentinut decizia de concediere, dar a eliminat obligatia medicului de a plati banii ceruti de spital pentru perioada rezidentiatului.Judecatorii Tribunalului Bucuresti au aratat ca doua hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in interesul legii il scapa pe medic de obligatia achitarii sumelor cerute de spital.Astfel, o hotarare a Curtii Supreme din 2015 stabileste ca " sintagma "cheltuieli de personal" nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului, iar drepturile salariale incasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul in care a desfasurat programul de rezidentiat, chiar daca o atare clauza ar fi prevazuta in actul aditional la contractul individual de munca".O alta hotarare a Inalte Curti arata ca "sumele platite de o unitate medicala cu titlu de bursa de rezidentiat unui medic rezident in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 nu constituie o cheltuiala ocazionata cu pregatirea profesionala a acestuia"."Avand in vedere dispozitiile art. 517 alin 4 C.pr.civ conform cu care deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii sunt obligatorii pentru instanta, Tribunalul urmeaza a admite cererea sub acest aspect si va anula in parte Decizia 657/20.10.2020, respectiv exclusiv in ceea ce priveste art. 2 din aceasta decizie", se mai arata in decizia Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.