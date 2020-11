Ce amenda a primit un bucurestean care a claxonat in trafic. Un judecator a considerat ca sanctiunea este prea dura

Amenda, transformata in avertisment

Printr-un proces deschis in luna februarie 2020 la Judecatoria Sectorului 2 din Capitala, un sofer din Bucuresti a cerut anularea unei amenzi de 896 de lei aplicata de politistii de la Brigada Rutiera pentru ca a claxonat in trafic. Soferul a aratat ca a fost amendat in 8 ianuarie 2020, in jurul orei 7.30 dimineata, pentru caIn instanta, reclamantul a spus caBarbatul a mai aratat ca, a aratat soferul in instanta.Brigada Rutiera a cerut in instanta mentinerea amenzii aratand ca sanctiunea "a fost aplicata astfel incat sa fie proportionala eu gradul de pericol social al faptelor savarsite, agentul constatator tinand astfel cont de toate aspectele"., a aratat Brigada Rutiera.Judecatoria Sectorului 2 a decis ca procesul verbal este valid, constatarile politistului bucurandu-se de prezumtia de temeinicie."Instanta apreciaza ca sarcina probei, prin care sa se tinda la combaterea efectelor generate de aplicarea acestei prezumtii, incumba petentului. Or, instanta constata ca petentul nu a rasturnat prezumtia de veridicitate de care se bucura procesul verbal contraventional, nefacand dovada unei alte situatii de fapt decat cea mentionata in procesul verbal in discutie. Astfel, petentul s-a limitat sa sustina, fara sa probeze, ca nu se face vinovat de comiterea contraventiei, facand aprecieri personale, iar nu factuale, in privinta situatiei retinute de agentul constatator", se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 2.Dupa ce a decis ca fapta exista, judecatorul a considerat ca pentru fapta pe care a comis-o, soferului care a claxonat ii este suficient un avertisment., se arata in Judecatoria Sectorului 2, care poate fi contestata in instanta, la Tribunalul Bucuresti.