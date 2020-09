Pedeapsa primita de un sofer care l-a numit pe un politist "jigodie", amenintandu-l ca ii va taia gatul si ii va omori familia

"Imi pare foarte rau. Nu se va mai intampla niciodata"

Un politist de Ordine Publica din Campia Turzii a fost chemat in luna mai 2020 sa intervina la o tamponare provocata de un sofer baut in varsta de 65 de ani. Politistul l-a testat pe sofer cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,13 mg/l in aerul expirat. Dupa ce a suflat in fiola, soferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.Dupa recoltarea probei de sange, politistul l-a dus acasa cu masina pe soferul baut. Cateva ore mai tarziu, politistul l-a observant pe soferul baut din nou la volan. Barbatul a refuzat sa opreasca la semnalul politistului, dar in final a fost prins si dus din nou la spital pentru recoltarea probelor biologice.La spital, barbatul a inceput sa il insulte pe politist, spunandu-i:. Mai mult decat atat, politistul a fost amenintat cu moartea sa si a familiei sale:Politistul a aratat ca totul s-a petrecut in spital, martori la scena fiind medicul de garda si un jandarm.In procesul in care a fost judecat pentru ultraj, soferul care l-a insultat si amenintat pe politist a aratat ca recunoaste fapta si "caPentru ca a recunoscut fapta si a fost de acord sa presteze munca in folosul comunitatii, barbatul a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare. Judecatorul a aratat ca, avand in vedere gravitatea faptei comise de inculpat, termenul minim de supraveghere, de doi ani, nu este suficient. Astfel, a fost stabilit un termen de supraveghere de trei ani., se arata in sentinta Judecatoriei Turda, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.