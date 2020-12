Iohannis: Este "absolut fundamental" ca fenomenul coruptiei din Romania sa fie combatut cu fermitate

"Progresele societatii romanesti din ultimii ani in ceea ce priveste lupta anticoruptie sunt vizibile, dar efortul institutiilor in aceasta directie trebuie sa fie unul continuu si sustinut, respectand intru totul principiul potrivit caruia nimeni nu este mai presus de lege", considera presedintele Iohannis."Ziua Internationala Anticoruptie, instituita prin Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, reprezinta un prilej de a ne reaminti ca eforturile noastre, ale tuturor, pentru o societate mai buna, in care integritatea este asumata la orice nivel, trebuie sa continue intr-un mod sustinut. Coruptia este un fenomen complex, adanc inradacinat in practicile celor care urmaresc folosirea puterii publice in interes personal sau de grup. Intr-un sens larg, coruptia nu vizeaza doar luarea si darea de mita. Mituirea, nepotismul, abuzul de putere sunt toate forme ale acestui flagel care erodeaza, de fapt, dezvoltarea unei societati", a afirmat Klaus Iohannis in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie.El a subliniat ca sanctiunile trebuie sa fie de asa natura incat sa descurajeze coruptia."Fie ca vorbim despre coruptie politica, financiara, administrativa sau academica, coruptia din sistemul sanitar sau din educatie, este absolut fundamental pentru sanatatea statului si a societatii ca acest fenomen sa fie combatut cu fermitate de institutiile responsabile. Dimensiunea sanctionatorie trebuie sa fie, intr-adevar, de natura sa descurajeze aceste comportamente nocive care fac mult rau societatii si ii franeaza progresul", a spus seful statului.Iohannis a adaugat insa ca un rol important il joaca educatia."In acelasi timp, fara un efort preventiv sistemic, axat pe construirea unei culturi a integritatii, combaterea faptelor de coruptie nu va fi suficienta. Sistemul de educatie formeaza viitori cetateni, iar asumarea unor valori comportamentale si interiorizarea lor se realizeaza inca din primele etape ale dezvoltarii tinerilor. Este, asadar, nevoie sa se discute mai mult despre valori si despre moralitate in scoli, intr-un mod practic, interactiv", a sustinut Iohannis.In mesajul presedintelui se mai arata ca: "Progresele societatii romanesti din ultimii ani in ceea ce priveste lupta anticoruptie sunt vizibile, dar efortul institutiilor in aceasta directie trebuie sa fie unul continuu si sustinut, respectand intru totul principiul potrivit caruia nimeni nu este mai presus de lege. Este nevoie deopotriva si de o atitudine fara echivoc a cetatenilor fata de actele de coruptie, care sa se traduca printoleranta zero fata de cei care recurg la asemenea acte"."Profund atasat valorilor democratice si principiului statului de drept, am actionat si voi actiona in continuare pentru o constructie legislativa si institutionala care sa se constituie intr-un catalizator al unei Romanii dezvoltate, construite pe integritate, onestitate si bun-simt", a conchis Iohannis.Citeste si: