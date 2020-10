Rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata unul dintre nepotii regelui Ferdinand, anulat de instanta. Urmasul regelui, acuzat de distrugerea unui monument

Potrivit instantei, incheierea se va comunica Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, pentru a inlatura neregularitatile actului de sesizare si a preciza in termen de 5 zile de la comunicare daca mentine dispozitia de trimitere in judecata sau solicita restituirea cauzei."Fixeaza termen pentru continuarea procedurii de camera preliminara la data de 28.10.2020, ora 14:00. Cu drept de contestatie o data cu incheierea prin care se va finaliza procedura de camera preliminara," este minuta Judecatoriei Iasi.Acuzatiile aduse Arhiducelui Dominic de Habsburg Lothringen au legatura cu lasarea in paragina a conacului din Poieni, judetul Iasi, monument istoric, una dintre proprietatile care au apartinut principesei Ileana a Romaniei.Dominic de Habsburg Lothringen si surorile acestuia, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeta Sandhofer, au primit conacul din Poieni in 2007, in urma unei retrocedari.Odata cu preluarea in regim privat a monumentului istoric, membrii Casei Regale erau obligati, potrivit Legii monumentelor istorice, sa intretina conacul din Poieni, loc in care istoricii spun ca a locuit pentru o perioada si principesa Ileana.Noii proprietari au cerut, in 2009, Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Iasi un aviz pentru a putea instraina conacul. Deoarece cladirea si terenul aferent nu si-au gasit un cumparator, monumentul istoric a ramas de izbeliste, el fiind pradat de-a lungul timpului de localnici de tot ce ar fi putut fi valorificat, pornind de la tabla si caramizi si ajungand la lemnele folosite pentru foc.Judecatoria Iasi a anulat rechizitoriul de trimitere in judecata a Arhiducelui Dominic de Habsburg Lothringen, care este si proprietar al Castelului Bran, aratand ca ancheta are mai multe probleme.Una dintre acestea este aceea ca Arhiducele este acuzat ca nu a intretinut imobilul intr-o perioada in care nu i s-a adus la cunostinta aceasta obligatie."In baza art.345 alin.1 Cod procedura penala,admite exceptia neregularitatii actului de sesizare a instantei, invocata din oficiu, ca urmare a neconcordantei intre actul de sesizare a instantei si ordonantele de incepere a urmaririi penale in personam, respectiv, de punere in miscare a actiunii penale, in ce priveste momentul de debut al pretinsei activitati infractionale imputate inculpatului HABSBURG - LOTHRINGEN DOMINIC, ca urmare a faptului ca:- prin rechizitoriu inculpatul este acuzat de comiterea infractiunii (comiterea unor fapte comisive prin omisiune) in perioada 18.04.2008 - 05.01.2017, deci si in perioada 18.04.2008 (data indicata in rechizitoriu ca fiind cea a predarii imobilului catre inculpat) - 16.02.2009 (data la care ar fi fost comunicata catre mandatarul inculpatului Obligatia privind folosinta monumentului istoric nr. 1471 - Conacul Poieni, inregistrata sub nr. 99 din 16.02.2009),- prin Ordonanta din 10.06.2016 de efectuare in continuare a urmaririi penale si prin Ordonanta din 19.12.2017 de punere in miscare a actiunii penale este mentionat ca", se arata in sentinta Judecatoriei Iasi.Minuta completa a hotararii prin care rechizitoriul de trimitere in judecata a nepotului regelui Ferdinand I poate fi vazuta pe portalul instantelor de judecata