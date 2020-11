VIDEO Ce este metoda "Maradona" pe care o folosesc escrocii romani. Masina plina cu tigari, furata de "maradonisti"

Escrocherii prin metoda "Maradona"

Masina cu tigari de contrabanda furata prin metoda "Maradona"

In anii '90 metoda "Maradona" era folosita la schimbul valutar de pe piata neagra. Cu ocazia unor schimburi valutare, la numaratoare se scoteau bani din teanc fara ca victima sa sesizeze.In timp, metoda "Maradona" a suferit "mutatii", fiind denumita astfel escrocheria prin care victimele sunt inselate de falsi politisti. Un vlogger, care se recomanda Petre Negreanu, fost puscarias, in prezent vagabond, a explicat pe Youtube cum functioneaza metoda "Maradona".Pe rolul instantelor de judecata din Romania se regasesc mai multe dosare cu escroci trimisi in judecata pentru inselaciune prin metoda "Maradona". Spre exemplu, in luna martie 2020, procurorii au trimis in judecata patru barbati acuzati ca au inselat sau incercat sa insele turisti straini din Bucuresti dandu-se "politisti".Unul dintre turistii inselati a fost un grec. Acesta le-a declarat politistilor ca el si prietena lui "se aflau in trecere prin parc, iar la un moment dat au fost abordati de un italian care i-a intrebat cum sa schimbe euro". Grecul a mai povestit ca imediat si-au facut aparitia alte doua persoane care le-au spus ca sunt politisti, le-au cerut actele si banii sa vada daca sunt falsi, i-a mirosit si apoi i-au inapoiat. Dupa acea, cei doi politisti au plecat iar italianul a plecat aproximativ in aceeasi directie. Victima si-a dat seama dupa circa 10 minute ca ii lipseste suma de 100 euro, oferind o descriere a celor doi politisti.Prin aceeasi metoda, escrocii i-au furat unui cuplu de israelieni suma de 800 de euro si 1.000 de lei, iar unui italian suma de 400 de lei.Intr-un alt caz, alti "maradonisti" care s-au recomandat a fi politisti antidrog i-au furat unei egiptence, aflata in vizita in Bucuresti, suma de 1.000 de dolari.Metoda "Maradona" nu a fost aplicata, insa, numai in cazul turistilor. Un contrabandist de tigari a ramas fara masina cu care transporta 50 de baxuri de tigari contrafacute dupa ce a fost oprit in trafic de un echipaj de falsi politisti, care l-au filat inainte de operatiune.Detaliile ies la iveala dintr-un dosar de constituire a unui grup infractional, santaj, talharie, uzurpare de calitati oficiale si altele, trimis in judecata de DIICOT si solutionat recent, in prima instanta , de Tribunalul Bucuresti.Din dosar reiese ca o grupare de crima organizata, specializata printre altele in contrabanda cu tigari, i-a furat masina plina de tigari unui alt contrabandist, folosind metoda "Maradona".Totul s-a intamplat in dimineata zilei de 5 decembrie 2016. Sapte membri ai gruparii au participat la operatiunea pentru care au fost folosite trei masini, dintre care doua albe. Astfel, dupa ce au filat si montat un GPS pe masina despre care stiau ca transporta tigari de contrabanda, membrii gruparii i-au oprit pe contrabandisti in trafic, dandu-se politisti."Actionand in mod coordonat, in baza unui plan riguros, in care fiecare dintre membrii gruparii isi cunostea rolul si atributiile la momentul comiterii faptei, acestia au reusit ca, in mai putin de 10 minute, sa blocheze in trafic autoutilitara in cauza, utilizand metoda "Maradona", respectiv declinarea, in mod fals, a calitatii de lucratori de politie si sa sustraga vehiculul, exercitand acte de violenta asupra celor doi ocupanti ai acestuia, celui din urma fiindu-i provocate leziuni ce au necesitat pentru vindecare circa 14 zile de ingrijiri medicale", se arata in rechizitoriul DIICOT, potrivit caruia banditii au reusit sa preia masina in care se aflau 50 de baxuri de tigari de contrabanda. Dupa ce au descarcat tigarile, membrii gruparii au abandonat masina.Unul dintre membrii gruparii a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si sase luni de inchisoare . Sentinta nu este definitiva.