Cazul romanului acuzat ca si-a omorat cu premeditare copilul de opt ani. Procurorii cer inchisoare pe viata

Procurorii il acuza pe barbat ca in noaptea de 25 iulie 2020, dupa o prealabila activitate de premeditare, si-a injunghiat fiul de 8 ani cu un cutit, provocandu-i decesul.Barbatul a fost prins dupa trei zile in zona localitatii Filea de Jos, comuna Ciurila.Potrivit Hotnews , barbatul si-a recunoscut faptele, iar procurorii cer inchisoare pe viata."Urmarirea penala s-a desfasurat fata de inculpatul arestat preventiv incepand cu data de 29.07.2020, acesta recunoscand procurorilor savarsirea faptei. In cursul urmaririi penale s-a stabilit ca dupa comiterea crimei fata de fiul sau, inculpatul a incercat sa isi suprime viata. In cuprinsul rechizitoriului, procurorii au propus pedeapsa detentiunii pe viata", se arata, potrivit sursei citate, intr-un comunicat al procurorilor.Potrivit sursei citate, baiatul de opt ani din Cluj-Napoca fusese dat disparut de acasa, fiind ulterior gasit mort, intr-un sat de langa Turda.