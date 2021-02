Judecatorul din cazul unei femei de serviciu judecate pentru zadarnicirea combaterii bolilor: "Infractiunea nu prezinta o gravitate deosebita"

"A savarsit infractiunea cu intentie"

Fugit din spital in timp ce astepta testul

Cazul dramatic al pacientului condamnat la inchisoare cu executare

O sentinta pronuntata recent intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor a fost pronuntata de Judecatoria Buzau. In judecata a fost trimisa o femeie de serviciu din cartierul buzoian Posta care a parasit zona in care a fost instituita carantina.Totul s-a intamplat in 4 mai 2020. In jurul orei 6.40, in filtrul de jandarmi de la iesirea din cartierul Posta, s-a prezentat o femeie care a cerut sa fie lasata sa iasa din cartier pentru a merge la lucru. Jandarmii i-au spus ca nu are voie sa iasa din cartier si i-au cerut sa se intoarca acasa.Femeia a plecat, dar printr-o alta zona a iesit din cartier si s-a dus la lucru, dar nu a fost primita. Intoarsa in cartier prin filtrul de jandarmi, femeia a fost intrebata cum a iesit din zona de carantina, iar aceasta a precizat ca "a fost transportata de o prietena, nedorind sa comunice alte detalii".Si de aceasta data, femeia a fost trimisa acasa. Zece zile mai tarziu, cand au cautat-o acasa pentru a-i cere un numar de telefon, politistii nu au gasit-o acasa. "Desi a fost verificata la domiciliu in repetate randuri pe perioada carantinei, aceasta nu a mai fost gasita, din cercetari reiesind ca, in data de 04.05.2020, dupa ce a patruns in cartierul Posta, ocazie cu care a fost oprita de organele de politie si i s-a adus din nou la cunostinta ca nu are dreptul sa paraseasca zona carantinata, aceasta s-a deplasat la domiciliu si si-a strans un bagaj, iar ulterior a parasit cartierul", arata datele de la dosar.In urma procesului, femeia a fost gasita vinovata, judecatorul constatand ca "inculpata a savarsit infractiunea cu intentie, deoarece, dupa cum insasi inculpata recunoaste, desi i s-a adus in mod expres la cunostinta faptul ca nu are dreptul sa paraseasca zona carantinata, aceasta nu a respectat aceasta interdictie".Totusi, judecatoul a retinut ca "infractiunea dedusa judecatii nu prezinta o gravitate deosebita, avand in vedere imprejurarile in care a fost comisa, astfel: in plina pandemie, cand populatia nu era informata corespunzator/pe intelesul tuturor cetatenilor"."O sursa de informare corecta, nealimentata de panica poate ajuta populatia sa fie vigilenta in felul in care acceseaza, asimileaza si respecta dispozitiile legale referitoare la pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Cum Organizatia Mondiala a Sanatatii a considerat ca ne confruntam cu o pandemie cu noul coronavirus SARS-CoV-2, este necesar ca masurile sa fie luate de la cel mai mic nivel, pana la nivel global", a decis judecatorul, care a condamnat-o pe femeie la sase luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei."Inculpatei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar decurge din infractiunea savarsita, cu conditia respectarii masurilor de supraveghere pe durata unui termen de supraveghere.In plus, instanta constata ca inculpata nu are antecedente penale, este integrata social si familial, iar infractiunea retinuta in sarcina sa reprezinta un incident cu totul izolat in conduita acesteia", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sibiu, care nu este definitiva.Intr-un alt caz de zadarnicire a combaterii bolilor, Judecatoria Buzau l-a condamnat sase luni de inchisoare cu suspendare pe un barbat de 51 de ani care, dus la spital cu suspiciuni de COVID, testat si izolat in asteptarea rezultatului, a fugit din spital."Dupa ce a parasit Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, inculpatul s-a deplasat pedestru pana in localitatea de domiciliu, unde a mers la domiciliul unui nepot, iar la vederea organelor de politie care se prezentasera la acea adresa pentru a-l conduce inapoi la Spital, inculpatul a fugit si s-a opus imobilizarii, fapt ce a condus la ruperea mastilor si a manusilor de protectie cu care erau echipate organele de politie si la producerea unui contact direct cu inculpatul", se arata in sentinta Judecatoriei Buzau.Dus cu forta la spital, barbatul a primit rezultatul testului, care a fost negativ."Instanta apreciaza ca fapta inculpatului de a parasi incinta spitalului fara aprobare, desi prezenta presupuse semne de Covid 19, prezinta un pericol social concret, in conditiile existente la momentul faptei, la starea generala de panica creata de aparitia noii infectii si la eforturile depuse de cadrele medicale pentru reducerea posibilitatilor de raspandire a bolii", a punctat judecatorul care l-a condamnat pe barbatul de 51 de ani la sase luni de inchiosare cu suspendare.Tot la Judecatoria Buzau a fost inregistrat un caza fara precedent in Romania. Un barbat de 36 de ani a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. In 10 decembrie 2020, M.S. a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare de catre Judecatoria Buzau.El a fost judecat dupa ce, in luna aprilie a acestui an, a fugit din spital unde fusese internat pentru ca tusea puternic. Testul pentru COVID-19 a iesit negativ, dar medicii l-au diagnosticat cu TBC si au hotarat sa-l tina sub supraveghere.Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, barbatului i-a fost interzisa exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei. El a fost obligat si la plata a 550 de lei cheltuieli de judecata.Ziare.com a prezentat pe larg cazul barbatului, aratand ca se afla pe strazi de 15 ani, a fost crescut la orfelinat , a stat intr-un centru din judetul Buzau si avea dizabilitati mintale grave, fiind incadrat la categoria persoanelor cu handicap. Sentinta nu este definitiva.