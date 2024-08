Ce pret vei plati tu ca sa scape ei? De ce te privesc direct, in viata de zi cu zi, modificarile Codurilor?

Modificarile preconizate pentru Codurile Penale nu sunt in primul rand despre infractiunile de coruptie, desi de ele profita in mod special coruptii cu putere politica.

Nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, desi se potrivesc manusa pe cazurile lor si sunt printre principalii beneficiari. Ba chiar CPT este mentionat explicit in expunerea de motive, fara nicio perdea, unii ar spune jena.

Nu sunt despre magistrati. Ei isi vor face treaba, asa cum ii va lasa legea, ba chiar cred ca in anumite situatiii viata le va fi mai usoara, pentru ca e intotdeauna mai usor sa nu faci decat sa faci.

Modificarile acestea sunt in primul si primul rand despre siguranta fiecaruia dintre noi, cetateni ai Romaniei, care vom fi cu mult mai usor victime ale unor infractori extrem de periculosi.

L-am intrebat pe procurorul Alexandru Codreanu, de la Parchetul Tribunalului Brasov, ce efecte practice pot avea modificarile propuse pentru Codul de Procedura Penala, dincolo de chestiunile de coruptie intens discutate.

Adica, mai pe romaneste, ce pret putem plati fiecare dintre noi pentru ca niste politicieni sa scape cu ce au furat sau sa poata fura linistiti.

* Modificarea art. 3 al. 3 NCPP. "Actualmente judecatorul de camera preliminara nu este incompatibil de a judeca pe mai departe cauza pe fond. In urma modificarilor preconizate, judecatorul de camera preliminara va deveni incompatibil cu exercitarea oricarei alte functii judiciare si astfel un alt judecator va solutiona cauza pe fond.

In conditiile in care se asteapta un val de pensionari ca efect al intrarii in vigoare a Legilor Justitiei, instantele vor intampina probleme majore de personal", explica Alexandru Codreanu.

Procesul care nu se mai termina, pentru ca nu are cine sa-l judece, ar putea fi cel in care tu iti cauti dreptate, omule, de exemplu procesul celui care ti-a lovit copilul pe trecerea de pietoni.

* "La art. 8 se introduce un nou aliniat care prevede printre altele ca 'repartizarea tuturor cauzelor catre judecatori sau procurori se face aleatoriu'.

Consecinte: procurorii cu o anumita specializare (coruptie, omoruri, evaziune fiscala etc.), prin efectul aleatoriu al distribuirii cauzelor, se vor afla in situatia solutionarii unor dosare care nu ar avea legatura cu specializarea respectiva si astfel anii de formare s-ar dovedi inutili".

Dosarul care ar trebui sa-ti faca tie dreptate, omule, ar putea incapea pe mana unui procuror specializat in alt tip de infractiuni. In loc sa te tratezi de cataracta la oftalmolog, te va opera la ochi un ortoped, ca lui i-a picat cazul tau si tot medic se numeste.

*"La art. 10 al. 2 se modifica astfel incat, in situatia luarii masurii retinerii inculpatului, 6 ore vor fi necesare pregatirii apararii in fata procurorului, iar alte 6 ore in fata judecatorului de drepturi si libertati, in conditiile in care este numit un avocat din oficiu la Parchet si un alt avocat din oficiu la instanta.

Prin noul aliniat introdus la art. 10 (al. 5 ind. 1) legiuitorul se asigura ca sanctiunea va fi nulitatea absoluta. Asadar, in situatia comiterii unui omor, de exemplu, intervalul de timp al retinerii (24 de ore) se poate epuiza si nimic nu-l impiedica pe inculpat sa dispara inainte de pronuntarea judecatorului de drepturi si libertati", spune procurorul Alexandru Codreanu.

Cel astfel plecat fluierand de sub nasul procurorilor poate sa fie cel care ti-a violat sora sau un violator a carui urmatoare victima sa fie sora ta.

* "La art. 91 se introduce aliniatul 2 ind. 1 prin care se interzice substituirea aparatorului ales cu unul din oficiu, in lipsa acordului inculpatului, cauza urmand a fi amanata.

Consecinte - orice cauza va fi amanata pana la prescriptie, in conditiile in care interesul inculpatului ce are avocat ales va fi ca aparatorul sa lipseasca de la termenele stabilite".

Si hotul care astfel va scapa (se reduc substantial si termenele de prescriptie) poate sa fie cel care ti-a spart tie casa sau cel care imediat ce va scapa ti-o va sparge.

*"La art. 92 al. 2 se modifica astfel incat avocatul suspectului sau inculpatului trebuie anuntat cu cel putin 24 de ore inainte de orice act de urmarire penala, fiind dezvaluita inclusiv identitatea persoanei ce urmeaza a fi audiata.

Consecinte: in termenul de 24 de ore, orice martor ce urmeaza a fi audiat poate fi intimidat de suspect sau inculpat astfel incat declaratia ulterioara nu va putea conduce la aflarea adevarului in cauza.

De asemenea, suspectul/inculpatul va putea participa la orice audiere, or, in aceste conditii, victimele unor infractiuni grave (viol, tentativa la omor etc.) vor suferi victimizari secundare".

Iar pedofilul care a scapat pentru ca a intimidat victima si/sau martorii poate sa-ti atace a doua zi copilul chiar tie, omule.

* "La art. 99 al. 2 se prevede, prin modificarile preconizate, ca orice dubiu cu privire la vinovatia suspectului sau inculpatului ii profita exclusiv acestuia. Observam ca se renunta la sintagma 'dubiu rezonabil', astfel incat chiar si un dubiu 'nerezonabil' ii va profita suspectului sau inculpatului".

Cati criminali scapati de dubii nerezonabile ar putea ucide din nou?

* "La art. 116 se introduce aliniatul 2 ind. 2 care impune ca un martor protejat sau amenintat sa nu poata fi audiat si in calitate de martor cu identitate reala, in aceeasi cauza.

Au fost situatii in care, in cauze care priveau cercetarea unor infractiuni extrem de grave (viol, omor, trafic de persoane etc.), un martor sa nu consimta sa dea o declaratie decat daca identitatea sa este protejata, iar declaratia sa sub identitatea reala sa fie in mod intentionat neadevarata ca urmare a presiunilor suportate din partea persoanelor apropiate persoanelor acuzate.

In astfel de situatii extrem de delicate, martorul isi va expune siguranta proprie sau a familiei, fara a i se putea asigura o protectie adecvata".

Daca martorul in pericol ar fi tatal tau? Sau daca martorul care nu va mai spune nimic de frica ar putea elucida talharia a carei victima ai fost tu?

* "Se abroga aliniatul 3 de la art. 139, astfel incat inregistrarile efectuate de parti sau de alte persoane (martori de exemplu) si care privesc propriile convorbiri nu vor mai putea fi folosite ca mijloace de proba.

De asemenea, prin abrogarea amintita, dispare posibilitatea ca orice alte inregistrari sa poata constitui mijloace de proba, daca nu sunt interzise de lege.

Efecte: daca o persoana discuta cu un primar, de exemplu, despre remiterea unor sume de bani in schimbul indeplinirii de catre primar a unor atributii de serviciu si persoana inregistreaza aceasta conversatie, aceasta inregistrare nu va mai putea fi folosita ca mijloc de proba pentru dovedirea unei infractiuni de luare de mita".

Si daca, omule, inregistrarea aceea eliminata ar fi una in care esti amenintat de cel care ulterior te-a batut si tu nu poti sa dovedesti altfel?

* "Se abroga aliniatul 5 de la art. 146 ind. 1 astfel incat procurorul, chiar si in situatia in care s-ar pune in pericol siguranta victimei sau altor persoane, nu ar putea dispune de urgenta obtinerea datelor privind tranzactiile financiare efectuate sau care urmeaza a fi efectuate.

Astfel, chiar si in situatiile de urgenta maxima (de exemplu, situatia unui copil rapit), procurorul va trebui sa se adreseze judecatorului de drepturi si libertati.

Mergand pe linia exemplului adoptat, putem avea situatia in care exista date cu privire la conturile persoanei suspectate de rapirea unui minor si care se pregateste sa paraseasca tara, efectuand in acest scop diferite tranzactii financiare, iar in rastimpul solutionarii cererii de catre judecator, consecintele asupra sigurantei copilului pot fi dramatice", arata procurorul Alexandru Codreanu.

Si daca ar fi copilul tau?

* "Art. 213 al. 2 se modifica astfel incat contestatia formulata de inculpat impotriva masurii controlului judiciar se solutioneaza in termen de 5 zile (termen de decadere), sanctiunea nejudecarii in termenul respectiv fiind incetarea efectelor masurii preventive.

Interesul inculpatului va fi ca aparatorul sau ales sa nu se prezinte in fata judecatorului, astfel incat contestatia sa nu se judece in termenul de 5 zile".

Si daca va scapa de control, in cat timp va disparea?

Procurorul Alexandru Codreanu s-a referit si la consecintele "absolut nefaste" ale modificarilor operate in ceea ce priveste art. 305 - 311 NCPP:

* "daca actul de sesizare cuprinde si numele persoanei banuite de comiterea unei infractiuni, in mod obligatoriu si sub sanctiunea nulitatii absolute, se va dispune inceperea urmaririi penale atat cu privire la fapta, cat si la faptuitor.

Suspectul trebuie chemat imediat pentru a i se comunica atat calitatea respectiva, cat si probele din care rezulta savarsirea faptei, incadrarea juridica si drepturile procesuale, sanctiunea nerespectarii tuturor acestor exigente fiind din nou nulitatea absoluta.

Astfel, o persoana suspectata de pornografie infantila va putea distruge toate datele informatice inainte de efectuarea unei perchezitii; o persoana suspectata de omor va putea ascunde mijloace de proba inainte de efectuarea unei cercetari la fata locului; o persoana suspectata de trafic de persoane va cunoaste inca din faza incipienta persoana care a 'indraznit' sa formuleze plangere penala etc.

* se introduce un termen de maxim un an de la momentul in care plangerea sau denuntul au fost formulate, termen in care, daca autorul ramane neidentificat, este obligatorie dispunerea clasarii.

Aici se identifica mai multe chestiuni absolut inacceptabile - infractiunile de omor, de exemplu, sunt imprescriptibile, astfel incat o solutie de clasare nu vad cum s-ar putea dispune in cazul omorurilor cu autor necunoscut.

De asemenea, situatia cauzelor foarte complexe (accidente de munca, ca urmare a unor explozii unde expertizele INSEMEX dureaza) ar avea de suferit in conditiile in care culpa unei persoane este posibil sa nu se poata stabili in interiorul termenului de 1 an.

* la art. 375 se introduce aliniatul 4 prin care declaratiile date de un inculpat care recunoaste invinuirea nu pot constitui probe impotriva altor inculpati cercetati in aceeasi cauza sau in alte cauze.

Per a contrario, asemenea declaratii pot fi folosite doar in folosul altor inculpati, fapt care creeaza un dezechilibru evident intre acuzare si aparare. In plus, instanta se va vedea in situatia de a avea un mijloc de proba administrat in conditii de legalitate, dar pe care nu-l poate valorifica in scopul aflarii adevarului.

* la art. 421 se introduce un nou aliniat prin care, dupa achitarea inculpatului in prima instanta, nu se poate pronunta o hotarare de condamnare in apel decat daca sunt administrate probe noi care sa conduca la desfiintarea solutiei de achitare a primei instante.

Prin aceasta modificare, solutia unui judecator de achitare de la o instanta inferioara se definitiveaza practic, iar judecatorii cu mai multa experienta de la instanta de apel sunt pusi in situatia in care nu vor putea reinterpreta probatoriul administrat, caci este iluzoriu sa ne imaginam ca peste noapte, in apel, vor "aparea" probe noi care sa desfiinteze solutia de achitare.

Se incalca, asadar, dublul grad de jurisdictie si independenta judecatorului de a adopta solutia care reiese din probatoriul administrat nemijlocit in fata sa, cat timp condamnarea dupa achitare devine interzisa".

Aceste observatii se adauga celor deja formulate de alti magistrati, in frunte cu procurorul general al Romaniei. Si este tot mai clar ca aceste modificari cu dedicatie, pe alocuri chiar explicita, pun in pericol fiecare cetatean al Romaniei care va trai intr-o tara mai nesigura.

Fiecare dintre noi poate deveni victima unor infractori lasati sa scape pentru ca acum niste politicieni fac orice ca sa scape.

