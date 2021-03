Amenzile usturatoare pe care le primesc presedintii asociatiilor de proprietari care nu raspund in 10 zile sesizarilor venite de la locatari

Decizia instantei: anularea amenzii

Printr-un proces deschis la Judecatoria Cluj-Napoca in noiembrie 2020, presedintele unei asociatii de locatari a contestat o amenda de 2.500 de lei primita de la Politia Locala pentru ca nu a raspuns in termenul de 10 zile celor cinci solicitari trimise intr-o singura zi de unul dintre locatari.In proces, reclamantul a aratat ca este presedintele asociatiei de proprietari de aproximativ patru ani, de cand s-a mutat in bloc, iar unul dintre locatari face diverse sesizari catre asociatia de proprietari, precum si plangeri impotriva conducerii asociatiei de proprietari catre diverse institutii.Presedintele asociatiei de proprietari amendat de Politia Locala a aratat ca i-a raspuns vecinului care a depus sesizarile dupa 14 zile pentru ca in perioada in care ar fi trebuit sa raspunda sesizarilor era in concediu de odihna. Presedintele asociatiei a mai aratat ca, desi se afla in concediu, a raspuns prompt solicitarilor locatarului pe email, insa acesta "este cunoscut ca fiind o persoana care reclama des si continuu nereguli referitoare la raporturile de vecinatate".Judecatoria Cluj-Napoca a anulat amenda de 2.500 de lei, din care presedintele de asociatie a platit jumatate, aratand ca, desi legea il obliga pe presedintele unei asociatii "sa raspunda in scris la sesizarile si contestatiile scrise ale proprietarilor din condominiu in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora", presedintele amendat avea o justificare: era in concediu."Este adevarat ca presedintele asociatiei de proprietari nu a raspuns exact in 10 zile la cele 5 sesizari din 03.08.2020, insa avand in vedere ca s-a dovedit ca locatarul .... este singurul care inregistreaza aceste plangeri la asociatia de proprietari, ca sesizarile acestuia sunt formulate in mod continuu, inclusiv la diverse institutii publice, precum si faptul ca in perioada ..... presedintele asociatiei de proprietari se afla in concediu in strainatate, instanta apreciaza ca procesul verbal de contraventie este netemeinic intocmit si se impune a fi anulat", se arata in sentinta, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.