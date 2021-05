Cum a ajuns un sofer sa fie condamnat la inchisoare cu executare pentru o spaga de 100 de lei data unui politist

Ignoranta platita scump

Mai multi soferi din Neamt au fost trimisi in judecata pentru dare de mita dupa ce doi agenti de la Rutiera au depus un denunt in care au aratat ca li se ofera mita pentru a "inchide ochii". In urma sesizarii, politistii au fost "echipati" cu tehnica de inregistrare, iar mai multi soferi au picat testul.Printre acestia, si Florin I., un barbat de 42 de ani din Neamt. In momentul in care a fost oprit in trafic, Florin le-a oferit politistilor mita 100 de lei pentru a scapa de o amenda de 1.160 de lei si patru puncte penalizare.Pe numele soferului a fost, insa, deschis un dosar penal pentru dare de mita. La proces , barbatul a recunoscut acuzatiile si a fost condamnat la 11 luni de inchisoare cu suspendare si obligat sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii si sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune Neamt.Pentru barbatul nu a respectat obligatiile stabilite prin sentinta, Serviciul de Probatiune Neamt a solicitat in instanta revocarea suspendarii executarii pedepsei si pronuntarea unei pedepse cu inchisoarea. Serviciul de probatiune a aratat ca "pana in luna octombrie 2020, acesta s-a prezentat la Serviciul de probatiune respectand datele fixate in calendar sau reprogramarile solicitate telefonic (au avut loc 7 intrevederi), a colaborat cu consilierul de probatiune, a prezentat documentele solicitate si a avut un comportament corespunzator, dar de la ultima intrevedere (09.10.2020), acesta nu s-a mai prezentat la termenele stabilite ulterior (09.12.2020, 09.02.2021) si nici nu a mai contactat in niciun mod Serviciul de probatiune".Consilierul de probatiune l-a convocat pe condamant in scris pentru continuarea supravegherii, dar corespondenta trimisa a fost returnata cu mentiunea "aviz lipsa domiciliu".Serviciul de Probatiune a cerut si sprijinul Politiei, care a comunicat ca la domiciliul indicat "a fost identificata concubina acestuia careia i s-a pus in vedere sa-i aduca la cunostinta numitului F.I. sa se prezinte la data solicitata"."Nici in acest caz, persoana supravegheata nu s-a prezentat la Serviciul de Probatiune si nu a contactat in niciun fel consilierul de probatiune", s-a mai aratat in actiunea prin care s-a cerut revocarea suspendarii executarii pedepsei."Evaluand comportamentul persoanei supravegheate de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in prezent, s-a apreciat ca acesta nu mai respecta masurile de supraveghere impuse in sarcina sa prin sentinta penala, a indeplinit obligatia de a frecventa un program de reintegrare sociala, dar nu si-a indeplinit obligatia de a efectua munca neremunerata in folosul comunitatii, ignorand atat sentinta penala pronuntata, cat si consecintele juridice care decurg din nerespectarea acesteia, in pofida atentionarilor consilierului de probatiune manager de caz, a avertismentului scris aplicat si a convocarii transmise prin intermediul organelor de politie ", a mai aratat Serviciul de probatiune.Tribunalul Neamt a admis cererea Serviciului de probatiune si a dispus revocarea suspendarea executarii pedepsei. Practic, judecatorii l-au condamnat pe barbat la 11 luni de inchisoare cu executare."Chiar daca s-ar avea in vedere faptul ca persoana condamnata doreste sa desfasoare activitati lucrative in strainatate prin intermediul carora sa isi intretina familia (fiind intretinatorul copilului sau minor), Tribunalul constata ca aceasta situatie nu poate justifica omisiunea inculpatului de a respecta obligatiile impuse in sarcina sa.In aceste conditii, instanta retine fara nici un dubiu ca persoana condamnata a actionat cu rea-credinta si nu a inteles sa se supuna masurilor dispuse prin hotararea judecatoreasca.O solutie contrara ar lipsi practic de continut masura suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ceea ce contravine in mod grav atat vointei legiuitorului cat si interesului general al societatii si ar face ca scopul pedepsei sa nu fie atins", se arata in sentinta Tribunalului Timis.Hotararea putea fi contestata, in termen de trei zile de la pronuntare, dar a ramas definitiva prin neatacare.