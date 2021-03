Comisarul european pentru justitie, despre Sectia Speciala: "Putea fi utilizata ca modalitate de a schimba cursul procedurilor penale in cazurile de coruptie la nivel inalt"

Ce a intrebat fostul presedinte Traian Basescu

Politicianul belgian Didier Reynards este comisar european pentru justitie, functie pe care o ocupa din 2019. Reynards a formulat in urma cu cateva zile un raspuns adresat unei interpelari venite din partea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu.Acesta chestiona motivele recomandarii Comisiei Europene privind desfiintarea Sectiei Speciale si intreba care sunt alternativele propuse de comisie pentru asigurarea independentei judecatorilor.Iata, mai jos, raspunsul formulat de comisarul european Didier Reynards:"In octombrie 2019, Raportul privind mecanismul de cooperare si de verificare a constatat ca functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) confirmase temerile ca sectia respectiva putea fi utilizata ca instrument de presiune politica si ca modalitate de a schimba cursul procedurilor penale, in special in cazurile de coruptie la nivel inalt.Capitolul consacrat Romaniei din Raportul privind statul de drept din 2020 ia nota de faptul ca SIIJ isi continua activitatea, in ciuda criticilor vehemente la adresa sa, si ca exista in continuare temeri ca SIIJ ar putea fi utilizat ca instrument de presiune asupra magistratilor.Comisia reaminteste ca, in 2019, instantele romane au adresat Curtii de Justitie a Uniunii Europene o serie de cereri de decizie preliminara, punand sub semnul intrebarii compatibilitatea infiintarii SIIJ cu dreptul UE, in special cu articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) si cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (3). Comisia nu are comentarii cu privire la cauzele respective, care sunt inca in curs de desfasurare", se arata in raspunsul transmis lui Traian Basescu de catre comisarul european Didier Reynders.Fostul presedinte Traian Basescu a adresat urmatorul mesaj oficial Comisiei Europene, pe care l-a inregistrat in data de 10 decembrie 2020:"Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) din Romania, infiintata in cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie si operationala incepand cu 23 octombrie 2017, are competenta exclusiva de a investiga infractiunile savarsite de judecatori si procurori.In acceptiunea Raportului din 2020 privind statul de drept in Romania (SWD (2020) 0322), continuarea activitatii sectiei poate afecta independenta justitiei, Comisia de la Venetia sugerand desfiintarea acesteia.In realitate, existenta acestei sectii speciale garanteaza ca procurorii anticoruptie nu pot folosi dosare impotriva judecatorilor pentru a crea presiune asupra acestora si pentru obtine rezultate favorabile in alte cauze pe care le au in lucru.In timpul unei audieri a Comitetului Helsinki al SUA din 2017 (1), s-a dezvaluit ca judecatorii care nu pronunta hotarari favorabile incadrarilor facute de Directia Nationala Anticoruptie ( DNA ) au devenit, ei insisi, tinte, in timp ce acelora considerati prietenosi cu interesele DNA de a obtine condamnari li s-a rasplatit loialitatea, acest lucru explicand modul in care DNA a mentinut rate extraordinare ale condamnarilor, de 92%. In acest context:1. Care este motivul pentru care Comisia insista pentru desfiintarea SIIJ?2. Care sunt alternativele propuse de Comisie pentru asigurarea independentei judecatorilor fata de presiunile procurorilor?".Intrebarea fostului sef al statului Traian Basescu a fost formulata pe 10 decembrie 2020, iar Comisia Europeana a trimis raspunsul pe 9 martie 2021.De altfel, in aceasta zi, Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor respins proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Proiectul aprobat de Guvern luna trecuta a fost respins cu ajutorul partenerilor de coalitie din UDMR si al grupului minoritatilor. Un membru al PNL s-a abtinut.