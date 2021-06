Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache: "Consiliul Legislativ si-a demonstrat utilitatea"

"O institutie care in aceasta perioada si-a demonstrat utilitatea prin punctele de vedere pe care le-a avut, in concordanta cu legea, cu Constitutia, cu legislatia europeana si cu nevoile societatii. Activitatea Consiliului legislativ este facuta pentru o lege mai buna si pentru o legislatie in concordanta cu nevoile si asteptarile cetatenilor", a spus Iordache, vineri, la simpozionul aniversar al Consiliului Legislativ, cu prilejul implinirii a 95 de ani de la infiintarea institutiei si 25 de ani de la reinfiintarea acesteia.In cadrul evenimentului, juristi din cadrul Consiliului Legislativ si alti invitati, reprezentanti ai autoritatilor cu care colaboreaza Consiliul, au evidentiat necesitatea adoptarii de catre Parlament a unei legi prin care autoritatile, ori de cate ori modifica un act normativ, sa fie obligate sa republice legea cu toate modificarile survenite pe parcursul timpului."Republicarea sa se faca automat si o dorim sa fie cat mai rapida. Asteptam o lege, care este in dezbatere la Senat, si care va obliga autoritatile sa republice actul normativ ori de cate ori apar modificari, astfel incat cetateanul sa nu fie obligat sa cumpere de la primul pana la ultimul Monitor Oficial. Practic, in ultima republicare a legii sa se regaseasca toate modificarile. De exemplu, Codul Fiscal are 90 de modificari, Legea Educatiei peste 80 de modificari. Practic, toate aceste modificari sa se regaseasca in ultima forma. Cetateanul sa nu fie obligat sa caute in 90 de monitoare. Decat sa caut in 90 de monitoare, il caut pe cel mai recent in care sunt si ultimele articole adoptate, dar si legea integrala. Nu exista o lege care sa oblige autoritatile in acest moment sa faca aceasta chestiune. Aceasta republicare presupune costuri financiare, dar si personal care sa faca acest lucru", a explicat Iordache.Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu , a evidentiat importanta cooperarii dintre autoritatile statului."Un stat nu poate functiona decat in cooperare. Nu exista un organ care sa se asimileze cu statul. Statul reprezinta autoritatile publice prevazute in Constitutie care trebuie sa coopereze loial nu prin construirea unor garduri, dupa principiul separatiei, inteles de unii gresit, ci dupa principiul hotararii loiale", a spus presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.Unii dintre participantii la eveniment au primit cate o placheta aniversara.Consiliul Legislativ si-a inceput activitatea la 1 aprilie 1996, ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului, infiintat in temeiul art. 79 al Constitutiei din 1991 si avand ca principale atributii avizarea proiectelor de acte normative si tinerea evidentei oficiale a legislatiei Romaniei. Celelalte atributii ale Consiliului Legislativ sunt prevazute in Legea nr. 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ.In fapt, a fost vorba de o reluare a activitatii acestei institutii cu vechi traditii, intrucat un prim Consiliu Legislativ a inceput sa functioneze la 1 ianuarie 1926, in temeiul Constitutiei din 1923, care prevedea la art. 76 crearea unui organ special de tehnica legislativa.