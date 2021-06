Barcagiul "fara suflet" care a lovit un stol de pelicani in Delta raspunde penal. Firma care detine salupa a refuzat sa prezinte actele

Reprezentantii ARBDD au transmis ca au fost identificati atat prestatorul de servicii turistice de care apartine ambarcatiunea, cat si cel care o conducea."Sesizare pentru inceperea actiunilor de cercetare penalaChiar de la primele semnale primite de la cei care inteleg sa respecte armonia locurilor pe care le viziteaza, inspectorii din cadrul Comisariatului de control al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii s-au autosesizat cu privire la acest caz de comportament total iresponsabil intr-o arie naturala protejata.A fost identificat atat prestatorul de servicii turistice de care apartine ambarcatiunea care a deranjat pasarile cat si cel care o conducea.Reprezentatul societatii a fost chemat la sediul institutiei pentru clarificarea situatiei si verificarea documentelor de functionare.Deoarece acesta nu s-a prezentat, Comisariatul de control impreuna cu Serviciul juridic al ARBDD va intocmi o sesizare catre organele abilitate pentru inceperea actiunilor de cercetare penala", au scris oficialii ARBDD pe Facebook Un fotograf a surprins in urma cu cateva zile o serie de imagini in care se vede cum o barca loveste in plin un stol de pelicani din Delta Dunarii. Imaginile postate pe Facebook de Marian Strinoiu, sunt insotite de un scurt text: "Un om fara suflet care ar trebui tras la raspundere".Acesta precizeaza ca cel care a lovit stolul a facut-o intentionat si ca detine o filmare cu momentul impactului.