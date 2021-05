A doua cerere de arestare a lui Victor Micula, respinsa de judecatori

Hotararea nu este definitiva si poate sa fie contestata de procurori la Tribunalul Bihor, potrivit Adevarul.ro Cea mai recenta cerere de arestare a fost formulate de procurorul Gabriela Antohi de la Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea in 13 aprilie, intr-un dosar in care Victor Micula a fost inculpat pentru 18 infractiuni de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si 13 infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.Victor Micula este acuzat ca a tras cu o arma in 2019, pe un pod din Oradea, si ca a cumparat, detinut si folosit mai multe arme letale de vanatoare, fara autorizatie