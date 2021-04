Cererea de eliberare conditionata depusa de Liviu Dragnea, discutata marti de Judecatoria Sectorului 5

Marcel Ciolacu il asteapta la o partida de pescuit

Dosarul 7901/302/2021 este programat la ora 10.15 la Judecatoria Sector 5.Liviu Dragnea cere eliberarea conditionata si a primit aviz favorabil din partea comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova."Ma bucur ca i s-a acordat acest aviz favorabil ceea ce inseamna ca el indeplineste toate conditiile legale pentru a fi propus spre liberare conditionata (...) Sper din tot sufletul ca decizia sa fie una pozitiva si sa ramana asa si pe mai departe. Daca Judecatoria Sectorului 5 va admite cererea noastra si va dispune eliberarea probabil Parchetul va face contestatie", a declarat, pentru News.ro, avocatul lui LIviu Dragnea, Flavia Todosiu.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in 27 mai 2019, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare , cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 24 aprilie, ca nu l-a sunat si nici nu l-a vizitat pe Liviu Dragnea in puscarie, insa a precizat ca este posibil sa mearga la o partida de pescuit daca fostul lider PSD va dori acest lucru.Marcel Ciolacu a marturisit ca "era exclus" sa discute cu fostul lider al social-democratilor in perioada in care a fost presedinte al Camerei Deputatilor."Nici nu am comunicat telefonic. Cat timp am fost presedintele Camerei, era exclus acest lucru pentru ca o impunea functia pe care o aveam in statul roman. N-am avut o comunicare. Imi pare rau unde este Liviu Dragnea", a declarat Marcel Ciolacu, sambata seara, la Digi24.