Cinci hoti au furat telefoane mobile in valoare de un milion de lei din magazinele bucurestene. Atacurile erau date la ora cinci dimineata

Foloseau masini cu numere furate

Condamnati in alte tari pentru fapte similare

Hotii foloseau leviere si surubelnite pentru fortarea usilor magazinelor, fiind imbracati in negru si avand cagule pe cap. Dupa ce intrau in magazin, de obicei la ora 5 dimineata, in maxim 2 minute reuseau sa sparga vitrinele de unde sustrageau telefoane si alte produse de valoare, pe care le transportau in sacose de rafie si genti tip sport, dupa care fugeau de la locul faptei cu masini avand numere de inmatriculare furate de la autoturisme parcate in zona.Potrivit unui comunicat al Parchetului, in perioada noiembrie 2018 - februarie 2019, inculpatii, avand fetele acoperite si purtand pe maini manusi, prin fortarea cu leviere sau surubelnite a usilor de acces din magazine cu profil de comert cu produse electronice si electrocasnice, situate in Bucuresti si judetele Brasov, Galati, Bucuresti, Iasi, Vrancea, Satu Mare, Suceava si Dolj, au patruns in interior, de unde au sustras telefoane mobile si alte produse electronice de valoare insemnata, pe care le introduceau si carau in niste genti tip sport si sacose de rafie, prejudiciul total fiind de 1.148.341.Ca mod de operare, procurorii sustin ca hotii alegeau magazinul pe care urmau sa-l sparga dupa niste criterii: pozitionare, volumul si valoarea produselor electronice comercializate, gradul de vulnerabilitate al sistemelor de inchidere a usilor de acces).Cel putin unul dintre hoti se deplasa cu 1-2 zile inainte la adresa unde se afla acest magazin. Acolo verifica atat exteriorul magazinului, pentru a observa pozitionarea cailor de acces, eventuale camere de supraveghere, cat si in interior, pentru a observa unde se aflau pozitionate vitrinele ce contineau telefoane mobile sau alte produse electronice de valoare mare.Aceasta etapa a pregatirii faptei era extrem de importanta intrucat, in momentul savarsirii efective a infractiunii, membrii gruparii care actionau in interiorul magazinului nu trebuiau sa stea in incinta mai mult de 1-2 minute, pentru ca alarma de efractie se activa in momentul patrunderii in magazin.In momentul in care hotarau sa actioneze, membrii gruparii, fie ca se aflau in orasele de domiciliu, fie ca se aflau in Bucuresti sau Ilfov, plecau spre orasul unde se afla magazinul vizat cu doua autovehicule, din care unul era folosit efectiv la savarsirea infractiunii, iar pe cel de-al doilea il foloseau, ulterior comiterii infractiunii, pentru a transporta bunurile sustrase.Acestia lasau telefoanele folosite in mod uzual, unele chiar abonamente, la domiciliu sau in locurile unde dormeau, avand asupra lor doar numerele de telefon "de fapta", toate achizitionate noi, precum si unul sau doua cartele SIM cu terminale mobile pe care le foloseau in special pentru trafic de internet.In acele momente, hotii tineau legatura exclusiv intre ei sau cu sotiile de pe aceste telefoane "de fapta".Din cercetarile efectuate a mai rezultat ca inculpatii au folosit pentru deplasare, catre si de la locul savarsirii infractiunii, diferite autoturisme pe care le schimbau periodic si carora, in zona comiterii faptelor, le aplicau placute cu numere de inmatriculare furate, pe care le sustrageau cu putin timp inainte de la alte autoturisme parcate in apropiere.Dupa ce plecau de la locul faptei, inculpatii aruncau numerele de inmatriculare furate, circuland in continuare cu numerele reale ale autoturismului.Pe traseul spre locul savarsirii infractiunii, membrii gruparii efectuau permanent manevre de contra filaj. Cand ajungeau in localitatea unde era amplasat magazinul, cu o seara inainte de comiterea faptei, acestia verificau zona invecinata, precum si gradul de izolare pe timpul serii si noptii a proximitatii cailor de acces in magazin, fapt ce putea facilita sau ingreuna activitatea infractionala din momentul comiterii faptei propriu-zise."In momentul pregatirii si comiterii faptelor, de regula intre orele 05,00 - 06,00, cei cinci inculpati, imbracati in haine de culoare inchisa si cu fetele si mainile acoperite (purtand cagule sau alte articole vestimentare care le acopera figura, iar pe maini manusi), prin fortarea cu leviere sau surubelnite a usilor de acces ale magazinelor mentionate mai sus, patrundeau in incinta acestora fara sa tina cont de declansarea sistemelor de alarma antiefractie si spargeau geamurile vitrinelor, unde se aflau depozitate telefoanele mobile si alte produse electronice de valoare insemnata, pe care le introduceau in niste genti tip sport sau in sacose de rafie si le transportau rapid pana la autoturismul cu care veneau, parasind in tromba locul faptei, pana la venirea firmelor de paza", spun procurorii.Parchetul mentioneaza faptul ca trei dintre membrii acestei grupari au fost condamnati in alte tari europene pentru infractiuni similare, savarsite pe teritoriul acestora.In cursul urmaririi penale, fata de trei inculpati au fost dispuse succesiv masuri preventive, respectiv arestarea preventiva, arestul la domiciliu si controlul judiciar, in prezent acestia fiind in libertate.Dosarul a fost trimis la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.