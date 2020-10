Cine este romanca de 82 de ani data in urmarire pentru trafic de droguri. A ascuns cannabis in sarmale si a plecat in Australia in timpul anchetei

"Iarba" ascunsa in sarmale

Cum a incercat batrana sa scape de drogurile de acasa

Plecata in Australia in timpul anchetei

Elena Mladin, fosta Toma, o femeie de 82 de ani din Toplet, judetul Caras-Severin, este cea mai varstinca persoana din Romania data in urmarire pentru executarea unei pedepse. Elena Mladin a fost condamnata definitiv la doi ani de inchisoare pentru trafic de droguri dupa ce, in prima instanta , batrana a primit patru ani de inchisoare.Povestea dosarului de trafic de droguri incepe in 2014. Stabilita in Australia, femeia a venit in Romania in 25 mai 2014. Doua zile mai tarziu, batrana a programat o vizita la Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin, unde un nepot al sau, condamnat in trecut si pentru trafic de droguri, ispasea o pedeapsa cu inchiosarea pentru conducere fara permis.Pentru ca nu mai avea dreptul la pachet, nepotul batranei, zis "Men", l-a rugat pe un alt detinut sa preia pachetul ce urma sa il aduca batrana. La controlul pachetului adus de batrana, ascunse in sarmale s-au gasit droguri."A venit la noi in camera o persoana, caruia imi aduc aminte ca ii spuneam Men. La cateva zile dupa ce a venit, m-a rugat sa primesc un pachet cu alimente de la familia lui, intrucat el epuizase dreptul la pachet. Am fost de fata cand cadrele penitenciarului au inceput sa controleze pachetul si la un moment dat s-a inchis geamul, nu s-a mai dat pachetul pe moment. Am observat ca din caserola cu sarmale s-a scos de catre cadrul penitenciarului un pliculet din folie invelit intr-o sarma. Dupa o ora Men a revenit in camera noastra si i-am cerut justificari despre incident. Acesta m-a asigurat ca el nu stia nimic despre continutul pachetului si mi-a zis ca el crede ca bunica, din proprie initiativa, i-ar fi pus respectivele droguri, pentru ca aceasta cunostea ca el era consumator de droguri in Australia", a declarat detinutul, martor in dosar.Prinsa asupra sa cu drogurile, batrana a declarat ca stia ca in caserola cu sarmale sunt ascunse droguri si a declarat ca le-a primit de la un tanar pe care nu il cunoaste. Batrana a declarat ca a hotarat sa ii duca drogurile nepotului aflat in penitenciar pentru ca "il stia bolnav si considera ca ii face un bine".Ancheta deschisa pe numele batranei avea sa scoata la iveala ca, imediat dupa flagrantul de la penitenciar, femeia l-a chemat pe un martor caruia i-a dat cheia de la locuinta sa si "l-a rugat sa deschida usa casei, iar din cuptorul sobei metalice situata in bucatarie, sa ridice un pachet pentru a nu fi gasit de catre politie la o eventuala perchezitie". Martorul a luat cheia, dar nu a respectat indicatiile batranei, realizand ca in pachetul la care face referire batrana sunt droguri."Eu mi-am dat seama ca este vorba despre droguri intrucat stiam ca nepotul numitei Toma Elena se ocupa cu vanzarea de droguri. Am luat cheia de la aceasta si am plecat spre Toplet, in drum spre Toplet, m-am gandit ca nu este bine ceea ce fac si am oprit autoturismul undeva pe marginea Dunarii si am stat de vorba cu mai multe persoane pentru a intarzia si a nu lua pachetul de care imi spusese Toma Elena", a declarat martorul.Audiata de procuror , batrana a recunosscut ca l-a rugat pe martor sa ia de langa poarta, de langa masina, doi saci ce contineau "iarba". Ancheta a mai aratat ca dupa ce a ajuns acasa, femeia a luat un sac de cannabis si l-a aruncat peste gardul din spatele casei, rugandu-l pe un tanar sa arunce "iarba" in raul Cerna. Tanarul nu s-a conformat, iar politistii au gasit la perchezitii sacul cu cannabis in locul in care l-a aruncat batrana. Femeia a recunoscut ca i-a cerut tanarului sa arunce sacul, realizand doar in ziua perchezitiilor ca tanarul nu s-a conformat.Dosarul de trafic de droguri in care batrana a fost trimisa in judecata arata ca "desi, a luat la cunostinta de obligatia de a se prezenta ori de cate ori este chemata in fata organelor de urmarire penala pentru definitivarea anchetei, aceasta, desi citata telefonic, in data de 07.09.2016, pentru data de 20 septembrie 2016, in vederea aducerii la cunostinta a extinderii urmaririi penale si a actului de inculpare, nu s-a prezentat". Politistii aveau sa constate ca batrana, plecata in Australia, i-a anuntat pe politisti ca "nu va mai veni in Romania din cauza unor probleme de sanatate".In urma procesului, judecat in prima instanta la Tribunalul Mehedinti, batrana a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru trafic de droguri. In apelul judecat la Curtea de Apel Craiova, Elenei Mladin (fosta Toma) i-a fost redusa pedeapsa la doi ani de inchisoare cu executare."Curtea retine ca infractiunea savarsita de inculpata este una grava, caracterizata si prin comiterea a doua acte materiale, insa trebuie sa se aiba in vedere si varsta inaintata a inculpatei, imprejurarea ca nu a mai fost condamnata pentru alte fapte penale, precum si faptul ca a manifestat o buna conduita recunoscand si regretand fapta in fata organelor de urmarire penala, motiv pentru care pedeapsa va fi orientata spre minimul special", se arata in sentinta Curtii de Apel Craiova, care este definitiva.