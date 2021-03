Cine este judecatoarea care le-a condamnat pe Elena Udrea si Ioana Basescu in dosarul finantarii ilegale a campaniei electorale

Claudia Jderu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti in anul 2000 si Institutul National al Magistraturii in anul 2003. In perioada iulie 2004 - martie 2009 a ocupat functia de judecator in cadrul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, Sectia Penala iar din aprilie 2009 pe cea de judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, Sectia a II-a Penala.Incepand din luna 2006 este formator colaborator in cadrul Institutului National al Magistraturii, Departamentul de formare continua la disciplinele "Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului" si "Drept penal si drept procesual penal" iar din septembrie 2011 este formator colaborator in cadrul Institutului National al Magistraturii, Departamentul de formare initiala la disciplina "Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului".