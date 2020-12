Cum a disparut fara urma Nela Pavaloiu, sotia iluzionistului Albert Ignatenko, condamnata la cinci ani la puscarie, in dosarul Baneasa

Nela si Albert Ignatenko, in lupta cu virusurile

Cine este Albert Ignatenko, sotul Nelei Pavaloiu

Universitatea care face "Oameni noi", capabili sa lupte cu virusii si pandemia

Spectacole de magie, cu bilete la preturi exorbitante

Dosarul Ferma Baneasa

Ignatenko a fost gasita vinovata de Instanta Suprema de savarsirea infractiunilor de spalare a banilor si abuz in serviciu.Insa femeia nu era straina de legi, ea participand de curand, la o conferinta internationala pe teme de justitie . S-a si laudat, de altfel, cu legitimatia de acces.Nela Pavaloiu este cunoscuta dupa ce a pus bazele unei linii de produse cosmetice fabricate din uleiuri esentiale (Neos Cosmetics). Este casatorita cu Albert Ignatenko, un escroc din Ucraina care se da om de stiinta, pe Facebook , si spune ca este parapsiholog. El pretinde ca a descoperit secretele tineretii vesnice si ale paranormalului, ca poate schimba temperatura aerului cu puterea gandului, dar si ca a luat contact cu peste 48 de civilizatii extraterestre.Nela Ignatenko este cea de-a doua persoana, dupa Paul Al Romaniei, data in urmarire nationala de politisti, pentru ca nu au gasit-o la domiciliu pentru a pune in executare mandatul.Vineri dimineata, aceasta a postat pe Facebook un mesaj in care afirma: "Daca Dumnezeu este cu tine, nu conteaza cati sunt impotriva ta".In cazul Nelei Ignatenko, instanta a dispus sechestru cu valoare de peste 1 milion de euro.Se pare ca Nela Ignatenko nu era "straina" de activitatile sotului. In numeroase postari, pe paginilei ei de Facebook, avea postari in care ii sustinea teoriile.In una dintre postari vorbeste despre coronavirus si vaccin."Dragi Prieteni, in minutele de relaxare intre diferitele activitati, citesc tot felul de articole prezentate cu ardoare de mass media si nu numai!!!! Va redau din convingere un text citit recent: "Covid 19 este un virus al trezirii in masa si nu al uciderii in masa! Se infecteaza sau pleaca din intrupare acei care si au pierdut reperele sau care nu se acordeaza la reperele corecte ale sufletului!"M-am uitat sa vad cine a scris aceste randuri si m-am bucurat ca un tanar ne vorbeste despre trezirea in masa si repere. Sper din tot sufletul ca fiecare dintre noi sa realizam ca trecem prin grele incercari si mai mult ca niciodata este nevoie de solidaritate, adevar, curaj, dreptate, actiuni si ganduri pozitive!Reabilitarea organismului dupa pandemie, panica si stres va necesita timp si experienta! Cu toata dragostea voi scrie pentru prietenii mei si cei interesati de metodele naturiste pentru o viata lunga si sanatoasa, din ceea ce eu am invatat de la sotul meu prof Ignatenko, din experienta mea de viata, din ceea ce am vazut si citit pana astazi la cei 57 ani! Va imbratisez cu drag si va doresc o dupa amiaza linistita de duminica", scrie Pavaloiu pe pagina sa de Facebook.Despre ucraineanul Albert Ignatenko au aparut mai intai o serie de fake news cum ca l-ar fi ajutat pe Basescu sa castige alegerile din 2004, invatandu-l o serie de strategii paranormale, scrie Libertatea Din 2013, incepe o promovare mediatica intensa a personajului. Citind aceste articole, aflam ca printre capacitatile lui se afla si "dirijarea de la distanta a climei (concentrarea si risipirea norilor, neutralizarea fumului si a smogului, schimbarea temperaturii aerului)".Victor Gaetan, autorul cartii Pradarea Romaniei, si fostul procuror Ciprian Nastasiu au dezvaluit ca relatia lui Traian Basescu cu un parapsiholog ucrainean dateaza inca de pe cand actualul presedinte se afla la post, la agentia din Anvers. Cei doi au sustinut ca ucraineanul, care poate scadea sau ridica pulsul unei persoane de la distanta, s-ar fi aflat la sediul PD in ziua retragerii lui Stolojan din cursa prezidentiala."Relatia lui Albert Ignatenko, general sovietic, cu marinarul Basescu dateaza inca de la Anvers, si a continuat pana in octombrie 2004, cand Ignatenko a petrecut mai multe saptamani la sediul PD, in Modorgan, inclusiv in ziua caderii formidabile a lui Teodor Stolojan. Ignatenko este cunoscut ca o mare autoritate, cu puteri deosebite de a ridica si scadea pulsul unei persoane de la mare distanta", afirma atunci Victor Gaetan, sustinut si de fostul procuror Ciprian Nastasiu, in cartea sa, lansata cu acest prilej.In platoul emisiunii "WOWbiz", de pe Kanal D, Ignatenko nega in 2013 relatia cu Traian Basescu, dar spunea ca a ajutat mai multi presedinti ai lumii sa castige alegerile.Ucraineanul spune ca in curand va deschide o universitate pentru tehnologii psihoinformationale, iar absolventii vor deveni niste oameni noi, capabili sa lupte cu bolile."Pornim la un nou drum, unul plin de speranta si emotie.In 2021 incep cursurile Universitatii Mondiale pentru Tehnologiile Psihoinformationale PSYT. Intr-o lume ce se schimba cu o viteza ametitoare, este absolut necesar sa ne pastram sursa de energii pozitive si sa ne incarcam cu informatii care sa ne ajute pe noi si pe toti cei dragi noua. Cursurile Universitatii vor fi sustinute de profesorul Albert Ignatenko si se adreseaza, in egala masura, tuturor oamenilor care doresc sa devina vectori de varf ai schimbarii in societate., om de cultura de renume mondial, fondatorul culturii Cosmoumaniste, cu o activitate stiintifica, sociala, culturala si educationala in peste 800 publicatii, cunoscut drept Omul Viitorului, impreuna cu Nela Ignatenko, fondatorul Platformei Europene de Dezvoltare, a fundatiei Valente Umane, creatorul brandului Neos Cosmetics care aduce in prim plan rolul uleiurilor esentiale pentru sanatatea oamenilor si organizatorul a peste 50 conferinte internationale cu teme de interes pentru progresul umanitatii demareaza un Proiect Unic.Cursurile vor dura un an si, la finele lor,Albert Ignatenko a sustinut spectacole in Romania. In Bucuresti a avut o reprezentatie chiar la Sala Palatului, in luna iunie a anului 2019, iar pretul biletului pornea de la 100 de lei, insa speculantii au reusit sa vanda si cu 400 de lei un loc in sala.O luna mai tarziu umplea o sala de spectacole din Slobozia pentru a le aduce amatorilor de senzatii tari pe bani foarte multi mesajul uneia dintre cele 48 de civilizatii extraterestre cu care pretinde ca ar fi intrat in contact.Albert Ignatenko este unul dintre discipolii Djunei Davidasvili - renumita bioenergoterapeuta georgiana, inca din perioada existentei lagarului socialist -, impreuna cu care a lucrat la "Facultatea de parapsihologie de la Moscova".De asemenea, el era des invitat al televiziunilor generaliste in emisiuni transmise la ore de maxima audienta.In 18 mai 2016, Remus Truica, Paul Philippe al Romaniei, Dan Andronic, precum si oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz si Moshe Agavi au fost trimisi in judecata de DNA in dosarul privind retrocedarea ilegala a Fermei Regale Baneasa si a padurii Snagov.