RISE Project: Procurorul DIICOT care ii ancheteaza pe jurnalistii Libertatea si Newsweek, partener al avocatei lui Marian Goleac, vizata de investigatie

Anchetatorul DIICOT se numeste Ionut Edi Oprea. Partenera sa este avocata Simona Mihaela Oprea, scriu jurnalistii sursei citate.Aceasta, avocata in Baroul Bucuresti, i-a reprezentat intr-un dosar instrumentat de DNA , in 2019, pe Marian Goleac, mana dreapta a edilului de la sectorul 4 si pe Antonio Goleac, sef in politia locala a sectorului, fiul lui Marian. RISE Project publica si doua fotografii cu imputernicirile avocatiale ale Simonei Oprea pentru cei doi.Este barbatul cu ochelari care sta in picioare, incadrat fiind de alti doi (vezi fotografia principala a articolului). Doamna Oprea, tot la mijloc, sta pe canapea.RISE a scris anul trecut ca societatea Consiliului Local 4 reprezinta un apendice comercial in care primaria si-a externalizat majoritatea serviciilor, ca sa le cumpere apoi cu grosul bugetului local. Fiind principalul colector al banilor publici din Berceni, ADP4 ii face apoi sa circule feriti de ochii curiosilor, printr-o retea de contractori sedimentata sub patru administratii PSD Simona Mihaela Oprea este o apropiata a avocatei Laura Vicol, devenita recent deputat PSD si casatorita cu un inculpat din dosarul DNA "Hidro Prahova" (Vladimir Ciorba). A cincea fotografie ii infatiseaƶa pe toti trei langa Daniel Dragomir, fostul colonel SRI implicat in dosarul Black Cube, condamnat definitv pentru coruptie si disparut din tara. Dragomir este nasul de cununie al cuplului Vicol-Ciorba.Tot pe lista PSD a fost aleasa deputat si Matilda Goleac, fosta sotie a lui Marian Goleac, mama lui Antonio si ex-subprefect de Bucuresti.Delegatiile avocatei Simona Oprea de reprezentare a celor doi Goleac dateaza din 2019, an in care au fost postate si aceste fotografii pe retelele de socializare. Simona Oprea apare pana in 2016 in declaratiile de avere ale procurorului.