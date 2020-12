Ce a ascuns povestea de amor dintre Remus Truica si Patricia Kaas. Marturiile frantuzoaicei despre afaceristul condamnat in dosarul "Ferma Baneasa"

A fost amantul Patriciei Kaas

Cine a fost Remus Truica inainte de a fi milionar

Dosarul Baneasa

Remus Truica a fost acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, spalare de bani si complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice. Dar pentru ca are varsta de 50 de ani, poate sa fie eliberat dupa ce executa 2/3 din pedeapsa.El a fost ridicat de politisti joi, 17 decembrie, de la locuinta sa din Snagov, pentru a fi incarcerat. Fostul sef de cabinet al premierului Adrian Nastase, detine la Snagov cel mai mare si mai luxos domeniu privat din jurul Capitalei.Vila lui este un adevarat palat intre padurea Snagov si lacul cu acelasi nume. Se intinde pe cateva sute de metri patrati iar in curtea ce pare un teren de golf, a fost amenajat un mic heliport pentru elicopterul folosit de milionar, conform Adevarul.ro Resedinta lui mai are o piscina si doua terenuri de sport, unul de fotbal, si unul de tenis.Fostul sef de cabinet al lui Nastase este iubitor de lux si atunci cand vine vorba despre masini. Marci precum Ferrari Mercedes , Range Rover si Aston Martin se regasesc in garajul lui. Recent, el si-a mai achizitionat o masina sport alimentata electric.Insa Truica nu detine numai palatul din Snagov ci are si numeroase proprietati in strainatate: mai detine un apartament la Monte Carlo, un iaht de sapte milioane de euro si o vila in Caraibe (Insula Saint Martin).Cantareata franceza Patricia Kaas (51 de ani), care a cantat, in 2010, la petrecerea organizata la Snagov cu ocazia zilei de nastere a lui Remus Truica, a dezvaluit in cartea sa autobiografica faptul ca a avut o aventura cu milionarul roman. Artista a descris cu lux de amanunte toate momentele memorabile pe care le-a trait alaturi de Remus Truica, intr-o carte autobiografica."Eu nu vad decat genele lui lungi, pielea lui mata si zambetul seducator. Face bine dragoste... Odata cu venirea toamnei, iata si sfarsitul povestii mele de iubire. Am fost pacalita. Ramane cu sotia lui. Nu mai scrie. Nu mai suna. Ce idioata am fost", a scris Patricia Kaas in cartea autobiografica "Umbra din vocea mea".Kaas a scris totul intr-o carte autobiografica, iar sotia inselata a cerut divortul. Irina Truica a spus ca Patricia i-a confirmat personal ca a avut o relatie cu sotul sau.Insa divortul nu a fost unul fara probleme. Potrivit Click , in 2011, barbatul ar fi amenintat-o cu ranga pe sotia sa, chiar in fata celor doua fiice ale lor.O prietena a Irinei Truica a declarat presei, in acea vreme ca "Irina a aflat ca Remus voia sa se insoare cu Patricia Kaas. El i-a cerut artistei sa renunte la cantat, zicandu-i ca el nu accepta ca o femeie sa aiba cariera. Patricia a refuzat si de atunci a inceput sa se raceasca relatia lor. Cred ca s-au cunoscut la ziua lui, dar pentru el Patricia era un fel de idol al vietii. A coplesit-o cu multe cadouri, cu flori. Si toate astea in timp ce era insurat cu Irina".Motivul pentru care Patricia Kaas s-a despartit de Remus Truica ar fi fost dorinta acestuia de a-i controla viata.Povestea ascensiunii lui Remus Truica, vanzatorul de aprozar ajuns sef de cabinet al premierului Nastase, incepe in 1990, cand iubita sa de la acea vreme primeste cadou o casa de la parinti. "Socrii" lui Truica, descendenti ai unei importante familii interbelice, au reusit performanta de a revendica, imediat dupa Revolutie , o serie de imobile bine amplasate in Capitala, scrie B1tv.ro . Printre acestea, o vila situata pe bulevardul Banu Manta, pe care au decis sa o cedeze tanarului cuplu. La parter, Remus Truica a deschis un aprozar si a vandut produse alimentare, fara prea mult succes financiar, cativa ani.A avut apoi o sala de jocuri pe calculator, pana cand, la inceputul anilor 2000, tatal lui Remus Truica si-a amintit subit ca are o relatie extrem de buna cu sotia prim-ministrului Adrian Nastase. Oficial, Truica sustine ca Dana Nastase i-a facilitat accesul in lumea politica, iar norocul l-a facut sa castige un important proiect IT guvernamental.A vandut-o imediat dupa ce Adrian Nastase a avut grija sa o includa in Strategia Nationala pentru Implementarea Societatii Informationale. Asociatii sai de atunci erau Alexandru Bittner, Adrian Petrache, Viorel Jianu si Emil Nell Cobar, iar printre clienti se numarau Ministerul Finantelor Publice, Televiziunea Romana, PETROM si Secretariatul General al Guvernului. Relatia cu Secretarul General al Guvernului a depasit colaborarea institutionala, iar Eugen Bejinariu - ajuns inclusiv premier interimar - i-a devenit nas de casatorie.In 2002 a obtinut primul milion de dolari in schimbul vanzarii a 70% din compania TotalNet catre RDS, dar si functia de sef de cabinet al prim-ministrului Romaniei.Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi, 17 decembrie, verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare cu executare, iar Printul Paul - trei ani si patru luni de inchisoare cu executare.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare.Decizia data de Instanta Suprema in acest dosar a fost una asteptata, mai ales ca procesul dura de ceva vreme. Daca in cazul celorlalti inculpati decizia a fost intre trei si cinci ani, la unii cu suspendare, in cazul lui Truica, pedeapsa a fost majorata.Lui Remus Truica i s-a mai adaugat un an la pedeapsa initiala."Contopeste pedepsele aplicate inculpatului Truica Remus prin prezenta decizie in pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 1 an inchisoare, urmand ca acesta sa execute in final pedeapsa de 7 ani inchisoare", se arata in decizia de joi a ICCJ, citata de Digi 24 Pe 18 mai 2016, Remus Truica, Paul Philippe al Romaniei, Dan Andronic precum si oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz si Moshe Agavi au fost trimisi in judecata de DNA in dosarul privind retrocedarea ilegala a Fermei Regale Baneasa si a padurii Snagov.Citeste si: