Decizia Curtii Europene cu privire la Sectia Speciala, numirea sefului IJ si "recomandarile" MCV, asteptata azi

Sectia Speciala "nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica"

Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, cere suspendarea din functii a judecatorilor care l-au reclamat la CJUE

In acest caz, Avocatul General al CJUE si-a prezentat in luna septembrie concluziile sale. Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri. Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Michal Bobek, si-a prezentat in data de 23 septembrie concluziile in cazul primelor sase procese care privesc mai multe modificari aduse Legilor Justitiei din Romania de coalitia PSD-ALDE.In ceea ce priveste Sectia Speciala, Michal Bobek spune ca "reglementarea SIIJ (n.r. - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie) nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale".Avocatul general arata ca infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie sa corespunda unei justificari deosebit de importante, transparente sireale.Potrivit avocatului general, Michal Bobek, odata indeplinit acest criteriu, este in plus imperativ ca compunerea, organizarea si functionarea unei asemenea sectii sa se conformeze unor garantii de natura sa evite riscul unor presiuni exterioare asupra puterii judecatoresti."Este dificil de sustinut ca infiintarea SIIJ a fost justificata in mod clar, neechivoc si accesibil. In plus, reglementarea SIIJ nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale. Instantele nationale trebuie sa fie indreptatite sa ia in considerare elemente obiective cu privire la imprejurarile in care a fost infiintata SIIJ, precum si functionarea sa practica, cu titlu de elemente susceptibile sa confirme sau sa infirme riscurile unei influente politice.Confirmarea unui asemenea risc poate sa dea nastere unor indoieli legitime in ceea ce priveste independenta judecatorilor, in masura in care compromite impresia de neutralitate a judecatorilor in raport cu interesul cu care sunt sesizati, in special atunci cand este vorba despre cazuri de coruptie . Mai mult, dreptul Uniunii se opune in egala masura infiintarii unei structuri de parchet care nu dispune de un numar suficient de procurori, prin raportare la volumul sau de activitate, asa incat functionarea sa operativa sa conduca cu siguranta la o durata nerezonabila a procedurilor penale, inclusiv cele care ii vizeaza pe judecatori", se arata in concluziile Avocatului general cu privire la infiintarea Sectiei Speciale. Inspectia Judiciara propune sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) suspendarea a trei judecatori sub pretextul ca ar fi adus atingere prestigiului justitiei si ca au facut politica pe un grup al magistratilor de pe Facebook Doi dintre cei trei judecatori au sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), instanta care se va pronunte pe 18 mai pe legalitatea infiintarii Sectiei Speciale, a legalitatii desemnarii prin OUG a interimatului Inspectiei Judiciare si pe obligativitatea recomandarilor din mecanismul de cooperare si verificare (MCV), potrivit Radio Europa Libera.Printr-o adresa inaintata sefului CSM , Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare (IJ), solicita suspendarea judecatorilor Dragos Calin de la Curtea de Apel Bucuresti, Laurentiu Marius Grecu de la Tribunalul Mehedinti si Alina Mihaela Gioroceanu de la Tribunalul Olt, suspendare care ar trebui sa dureze pana la finalizarea cercetarilor IJ.IJ mai spune ca s-a autosesizat dupa ce, intr-o publicatie, au aparut fragmente din discutii de pe "Forumul magistratilor", un grup de Facebook care aduna aproximativ 2.000 de judecatori si procurori din toata tara.Potrivit analizei facute de un inspector, acuzatiile aduse la adresa lui Dragos Calin vizeaza afirmatiile: "Totusi, decizia CCR pe C3 este contrara dreptului UE" si "E oficial. Ministerul Justitiei a scapat de Predoiu. Un an irosit de un personaj politic care sa nu mai aiba vreodata mandat la justitie".In cazul Alinei Gioroceanu, acesta a scris pe forum: "Chestia aia rosie este brau sau streang? Ca nu realizez" si "Covidu naste victime si eroi. Ambele atrag o reactie afectiva, misca ceva in noi, prin compatimire ori admiratie. Unii intra in rolul acesta fara sa vrea, altii, cu buna stiinta, urmarind sa induca aceleasi reactii. Asa ca, de eroi si de victimele de carton trebuie sa ne ferim, de victimizare si de actele de eroism ale oportunistilor lipsiti de autenticitate", lucruri care nu a fost pe placul lui Netejoru.