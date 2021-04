Ce risti daca renovezi o cladire dintr-o zona protejata fara autorizatie. Cazul unei "cosmetizari" din Sectorul 1 pentru care a fost deschis dosar penal

Cum s-au aparat proprietarii

Verdictul instantei

"Inculpatii au dovedit nepasare"

Trei persoane care au cumparat in 2015 o cladire pe strada Ecaterina Teodorescu din Sectorul 1 al Capitalei si au realizat lucrari de renovare, inclusiv la acoperis si fatada au fost trimisi in judecata, fiind acuzate ca au realizat lucrari fara autorizatie intr-o zona protejata, mai exact Zona Protejata nr. 97 - Occidentului.Dosarul penal pe numele proprietarilor, care detin imobilul in diferite cote, a fost deschis in 2015, la sesizarea Politiei Locale. In urma anchetei s-a constatat ca a fost desfiintat un perete, ca a fost schimbat acoperisul si inlocuit cu unul din tabla Lindab, ca a fost inlocuita tamplaria cu una PVC si ca fatada a fost placata cu polistiren si tencuiala decorativa, iar pe fatada, in dreptul usii de acces si a ferestrelor, au fost montate elemente ornamentale din tabla perforata, fiind distruse elementele arhitecturale vechi.In proces , proprietarii s-au aparat aratand ca in momentul in care au cumparat cladirea, in contract nu era prevazut ca imobilul se afla intr-o zona protejata, iar Primaria Sectorului 1 le-ar fi transmis ca "nu are nevoie de autorizatie de construire, fara a face nicio referire cu privire la zona in care e amplasat imobilul".Una dintre proprietare, inculpata in dosar a declarat ca "nu a schimbat forma casei, nu a extins-o, ci a efectuat doar lucrari de zugravire si refacere a instalatiilor"."Inculpata a precizat ca nu detine o societate avand ca obiect de activitate renovarea imobilelor vechi, ci doar o pagina pe Instagram, pe care a postat fotografii cu imobilele renovate ale acesteia si ale unei prietene. Inculpata a mai precizat ca placarea imobilului cu polistiren reprezinta o solutie de izolare termica, raportul de expertiza aflat la dosarul de urmarire penala concluzionand ca nu au existat modificari ale fatadei", mai arata datele de la dosar.In urma procesului, Judecatoria Sectorului 1 i-a obligat pe cei trei proprietari sa achite amenzi de 125.000 de lei. Astfel, proprietarul care detine cea mai mare cota a fost obligat sa plateasca o amenda de 105.000 lei, iar ceilalti doi proprietari, sot-sotie, cate 9.100 de lei."Elementul material al infractiunii consta in realizarea de lucrari, respectiv placarea cu polistiren a zidurilor apartinand imobilului, amplasat in mun. Bucuresti, Zona Protejata nr. 97 -,,Occidentului", lucrari prin care au fost modificate elementele arhitecturale ale imobilului, fara a detine autorizatie de construire.Urmarea imediata a infractiunii consta in producerea unei stari de pericol cu privire la relatiile sociale ce privesc ocrotirea patrimoniului cultural si arhitectural al municipiului Bucuresti. Cu privire la latura subiectiva, inculpatii au savarsit infractiunea cu intentie indirecta, prevazand rezultatul faptelor lor, pe care, desi nu l-au urmarit l-au acceptat.", se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1.Judecatorul care i-a condamnat pe proprietari la plata unei amenzi a aratat ca "eludarea dispozitiilor referitoare la disciplina in constructii reprezinta o problema grava si recurenta in societatea romaneasca, creandu-se o conceptie potrivit careia, in masura in care fapta ilicita (contraventie sau infractiune) este descoperita de catre autoritati , va putea fi cu usurinta parcursa procedura intrarii in legalitate si va putea fi invocat cu succes principiul salvgardarii constructiilor deja edificate"."Din aceste motive, instanta constata ca se impune o sanctionare efectiva si energica a inculpatilor. Instanta are in vedere ca inculpatii au actionat in centrul Municipiului Bucuresti, cu ocazia renovarii unei case, aflate in stare de degradare la data achizitionarii acestora.Inculpatii au dovedit nepasare fata de normele legale incidente, nedepunand minime diligente in vederea obtinerii autorizatiei de construire necesare demararii lucrarilor efectuate. (...) Totodata, inculpatii au creat o stare de neincredere la nivelul societatii cu privire la abilitatea autoritatilor de a asigura respectarea unor norme elementare de disciplina in constructii", mai arata sentinta Judecatoriei Sector 1.In privinta restabilirii situatiei anterioare, Judecatoria Sectorului 1 a decis ca aceasta nu se impune "cat timp elementele arhitecturale ale imobilului pot fi pastrate prin incadrarea lucrarilor in autorizatia de construire ce va fi eliberata de catre organele competente".Sentinta nu este definitiva, procesul fiind in faza de apel la Curtea de Apel Bucuresti. Sentinta a ramas in pronuntare pentru data de 5 mai 2021.