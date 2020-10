Pedeapsa primita de un vanzator din Suceava care l-a omorat pe un client pentru ca i-a criticat marfa

Potrivit sursei citate, Mihai Ioan Tocila a fost trimis in judecata fiind acuzat ca l-a omorat pe un client cu care a avut "o discutie in contradictoriu"."Aceasta discutie a degenerat, iar cele doua persoane s-au lovit reciproc. Sesizand acest incident fiul victimei s-a deplasat spre taraba respectiva si a incercat sa-i desparta pe cei doi, a reusit acest lucru, iar in timp ce intentiona sa paraseasca impreuna cu tatal sau (victima) locul respectiv l-a observat pe inculpat ca se apropie de ei, din spate, avand doua cutite (unul in fiecare mana), cu unul dintre acestea lovind imediat victima in zona toracica anterioara. La ora 18:05 fiul victimei a apelat dispeceratul 112 solicitand asistenta medicala de urgenta pentru tatal sau", se arata in rechizitoriu, potrivit adevarul.ro In urma procesului judecat la Tribunalul Suceava, barbatul acuzat de omor a fost condamnat la 12 ani, o luna si 10 zile de inchisoare. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.