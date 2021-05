Procurorul Codrut Olaru, membru al CSM, ramane fara doctorat. CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor pentru "plagiat grosier"

Codrut Olaru: Nu am primit nicio decizie

Potrivit sursei citate, Olaru si-a sustinut public lucrarea stiintifica in 2013, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), sub coordonarea actualului rector Tudorel Toader - fost ministru al Justitiei in perioada 2017-2019.Sursa amintita mai arata ca inainte inainte de sedinta Consiliului General al CNATDCU in care urma sa se decida mentinerea sau retragerea titlului sau de doctor, Codrut Olaru a incercat sa blocheze emiterea unui verdict printr-o actiune deschisa in instanta impotriva CNATDCU si a Ministerului Educatiei.Potrivit pressone.ro, conform procedurilor, procurorul Codrut Olaru poate contesta decizia in termen de zece zile de la comunicarea acesteia, contestatia sa urmand a fi analizata de CNATDCU. In cazul in care contestatia e respinsa, retragerea titlului de doctor urmeaza a fi oficializata printr-un ordin al ministrului Educatiei."Un alt doctor este lasat de CNATDCU fara pretiosul titlu stiintific - procurorul CSM Codrut Olaru, care a fost coordonat de profesorul, avocatul, notarul, procurorul comunist, judecatorul CCR , membrul comisiei de la Venetia, ministrul justitiei si rectorul (oi fi uitat ceva?) Tudorel Toader.Olaru a primit un verdict de plagiat in aprilie 2020, desi comisia de atunci a constat ca 26 de pagini din teza sunt plagiate. Aceeasi comisie nu a analizat alte circa 40 de pagini, pentru ca altfel nu mai putea sa propuna si sa obtina pastrarea titlului", a scris jurnalista Emilia Sercan pe pagina ei de Facebook Procurorul afirma ca nu a primit o asemenea decizie, ba mai mult, CNATDCU a decis in urma cu un an sa mentina titlul de doctor. Olaru mai sustine ca in prezent CNATDCU functioneaza nelegal."Activitatea CNATDCU in materia plagiatelor se concretizeaza in emiterea unei Decizii avizata juridic. Eu personal nu am primit nicio alta decizie si nici pe site-ul institutiei nu exista asa ceva... Este interesant de unde are doamna Sercan toate aceste date. Singura decizie pe care CNATDCU mi-a emis-o a fost cea din 1 aprilie 2020, in baza careia, cu o majoritate de 35/1, mi-a fost mentinut titlul de doctor in drept.Cu privire la modalitatea total nelegala in care functioneaza CNATDCU in noua formula organizatorica, am initiat doua actiuni judecatoresti aflate pe rol. Principial vorbind, ar fi descalificant pentru CNATDCU ca, dupa o verificare de 28 de luni, in urma careia mi-a fost emisa o decizie de neplagiat, sa emita un verdict contrar in baza unor noi similare a caror identitate de obiect este evidenta", a declarat Codrut Olaru pentru StiripeSurse.ro.