Comisarului UE pe Justitie, despre practica curtilor constitutionale de a ataca suprematia dreptului comunitar: "UE ar putea fi distrusa"

Reynders a spus ca nu si-a dat seama cand a preluat postul de justitie ca ar fi "atat de important" sa aparam principiile fundamentale ale dreptului UE."Care este riscul daca nu ne ocupam de asta? Vom distruge uniunea insasi ", a spus Reynders. UE s-a bazat pe aplicarea consecventa a normelor in toate statele sale membre, deci daca acest lucru nu va mai fi cazul, blocul ar putea fi subminat."Cand avem o problema intr-un stat membru, riscul este un efect de revarsare pe care il veti avea in toate statele membre sau in unele state membre, o tendinta de a contesta primatul dreptului UE si competenta exclusiva a Curtii al Justitiei ", a spus el.Comisarul a amintit despre deciziile curtilor constitutionale din Germania, Franta, Polonia sau Ungaria, dar exista si o decizie recenta prin care Curtea Constitutionala a Romaniei contrazice decizia CJUE privind necesitatea desfiintarii Sectiei Speciale (SIIJ) Comisia Europeana a lansat recent proceduri judiciare impotriva Germaniei, ca raspuns la o decizie a curtii sale constitutionale de anul trecut, conform careia CJUE a actionat dincolo de competenta sa, intr-un caz legat de cumpararea de obligatiuni de catre Banca Centrala Europeana.Urmatoarea mare provocare juridica cu care se confrunta Bruxelles-ul este o decizie a Curtii Constitutionale din Polonia, care ar putea veni pe 13 iulie, referitoare la inconpatibilitatea dintre tratatele UE si constitutia nationala a acestei tari, intr-o actiune a guvernului nationalist al Poloniei considerata de expertii in drept cea mai serioasa provocare de pana acum a ordinii juridice a UE.Reynders a spus ca Varsovia s-a folosit de decizia curtii constitutionale germane (intr-un caz financiar) pentru a-si sustine propriul caz, incercand sa impuna o prevalenta a Constitutiei Poloniei asupra tratatelor UE si a deciziilor CJUE.Financial Times arata ca oficialii Uniunii sunt din ce in ce mai alarmati de aceste contestari ale suprematiei legislatiei UE, fie ca provin din tari din estul Europei, cum ar fi Polonia si Ungaria, sau din unele state membre fondatoare ale UE, printre care Germania si Franta.In Romania, Curtea de Apel Craiova a sesizat marti, 29 iunie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu o serie de intrebari ce vizeaza recenta decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei privind Sectia Speciala, declarata constitutionala in ciuda deciziei contrare a CJUE. Instanta din Craiova a sesizat CJUE cu o serie de intrebari dupa decizia CCR prin care a invalidat o hotarare a Curtii de Apel Pitesti ce constatase nelegalitatea SIIJ, in conformitate cu CJUE.