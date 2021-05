Comisar-sef condamnat pentru "lucrari de exceptie". Cum si-a umfla politistul leafa cu un spor de 50 la suta nemeritat

Acuzatiile aduse de DNA

Trimis in judecata de procurorii DNA pentru fals informatic in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, uz de fals in forma continuata, abuz in serviciu in forma continuata, sustragere sau distrugere de inscrisuri, in forma continuata, fostul comisar-sef Leontin Peca, fost sef al Serviciului Financiar Contabil din cadrul IPJ Dolj a fost condamnat in toamna anului 2020 la trei ani de inchisoare cu suspendare.Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Craiova, care a dispus rejudecarea pe motiv ca Tribunalul "a omis sa se pronunte asupra infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata". In 8 aprilie 2021, dupa rejudecare, Tribunalul a mentinut pedeapsa de trei ani inchisoare cu suspendare a lui Peca, sentinta putand fi atacata cu apel, la Curtea de Apel Craiova.Fostul comisar-sef, intre timp pensionat, a fost trimis in judecata de DNA in anul 2019, fiind acuzat ca, din postura de sef al Serviciului Financiar Contabil al IPJ Dolj a falsificat statele de plata astfel incat sa beneficieze de sporuri prin care salariul sa ii fie majorat."Inculpatul in mod repetat, dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, lunar, in perioadele februarie-decembrie 2012, ianuarie-iulie 2013, octombrie-noiembrie 2013 si ianuarie-februarie 2014, a introdus si sters, fara drept, in aplicatia MAISAL deservita de Serviciul Financiar Contabilitate al I.P.J. Dolj, date informatice privind existenta unor sporuri de 22% pentru auditarea de proiecte PHARE si respectiv de 50% pentru lucrari de exceptie, de care in realitate nu beneficia, nefiind emise ordine administrative in acest sens de catre Compartimentul Resurse Umane", se arata in rechizitoriul DNA.Concret, procurorii DNA l-au acuzat pe fostul comisar-sef ca si-a atribuit din pix sporuri care nu i se cuveneau, cel mai mare fiind sporul pentru "lucrari de exceptie". Potrivit legii, acest spor se acorda pentru personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora.Legea defineste lucrarile de exceptie ca acele lucrari "care impun efectuarea unor activitati cu un grad ridicat de raspundere sau specializare, care presupun o documentare complexa sau gestionarea unui volum mare de informatii sau care contribuie la identificarea, obtinerea sau cresterea veniturilor".Fostul comisar-sef nu a fost acuzat numai de faptul ca si-a acordat sporuri necuvenite. Potrivit procurorilor DNA, Peca a transferat in conturile IPA (Asocitia Internationala a Politistilor) peste 150.000 de lei, bani pe care si i-a insusit. Cu ocazia procesului, fostul comisar-sef a recunoscut toate acuzatiile care i s-au adus, cerand sa fie judecat si a achitat tot prejudiciul in valoare de aproape 180.000 de lei."Instanta va avea in vedere gradul de pericol social crescut al faptelor deduse judecatii, limitele de pedeapsa prevazute de textele de lege astfel cum au fost reduse cu 1/3, faptul ca inculpatul a comis infractiunile profitand de functia sa de contabil sef in cadrul unei institutii publice si in legatura cu atributiile sale de serviciu, cuantumul sumelor ce a facut obiectul infractiunilor, perioada scursa de la data savarsirii infractiunilor, circumstantele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, varsta acestuia, faptul ca in prezent este pensionat si nu mai poate exercita functia de care s-a folosit la savarsirea infractiunilor, a avut o atitudine procesuala sincera a recunoscut si regretat savarsirea faptelor, a achitat in cursul judecatii intregul prejudiciu pentru care exista constituire de parte civila in cauza", sunt motivele pentru care Tribunalul Dolj a considerat ca fostul comisar-sef poate beneficia de o pedeapsa cu suspendare.Sentinta finala in acest caz va fi pronuntata de Curtea de Apel Craiova.