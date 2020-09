Comisia Europeana a publicat primul raport anual privind situatia statului de drept in Uniunea Europeana

Raportul, prezentat de vicepresedinta CE pentru valori si transparenta Vera Jourova si comisarul european pentru justitie Didier Reynders, a fost realizat cu ajutorul contributiilor din partea fiecarui stat membru si abordeaza atat evolutiile pozitive, cat si cele negative care s-au inregistrat in acest domeniu in intreaga UE.Raportul constata existenta unor standarde inalte in materie de respectare a statului de drept in multe state membre, dar apreciaza ca, la nivelul UE, persista totusi provocari importante in aceasta privinta. De asemenea, documentul examineaza evolutiile pe care le-au antrenat masurile de urgenta luate de statele membre in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.Potrivit vicepresedintei CE Vera Jourova, raportul evalueaza patru teme principale, extrem de importante pentru respectarea statului de drept - sistemele nationale de justitie, cadrele anticoruptie , pluralismul si libertatea mass-media si alte aspecte institutionale legate de sistemele de control si echilibru.Potrivit Verei Jourova, raportul anual al CE privind statul de drept are drept scop extinderea setului de instrumente ale UE, prin adaugarea unui nou instrument cu rol preventiv. In plus, raportul isi propune sa lanseze o dezbatere cu toate partile interesate si sa puna bazele unei culturi a suprematiei legii in intreaga UE.La randul sau, comisarul european Didier Reynders a spus ca raportul vizeaza protejarea statului de drept, dar si promovarea unei culturi a statului de drept in tarile membre. "Daca statul de drept nu este respectat in tarile membre, cum putem cere acest lucru tarilor candidate, de exemplu?", a afirmat reprezentantul CE in conferinta de presa.El a subliniat ca subiectul statului de drept priveste intreaga Uniune Europeana, nu doar anumite tari membre.In privinta independentei sistemului judiciar, Reynders a remarcat ca raportul constata ca unele state membre fac eforturi pentru consolidarea acesteia, in timp ce in alte tari membre aceasta independenta este supusa unor provocari si riscuri semnificative.