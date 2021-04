Comisia Juridica a respins solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a lui Florian Bodog. Votul decisiv are loc miercuri

Pozitia USR-PLUS

Pozitia PSD

Votul decisiv va fi dat miercuri de plenul Senatului.Votul in Comisia Juridica a fost secret, pentru votand 6 senatori, 6 s-au abtinut si un senator a votat impotriva. In urma votului, Comisia Juridica va adopta un raport de respingere a cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a senatorului PSD Florian Bodog. Raportul Comisiei urmeaza sa fie supus votului Plenului Senatului, vot care este secret si se exprima prin bile.Senatorii USR PLUS Simona Spataru si Cosmin Poteras, vicepresedinta, respectiv membru al Comisiei Juridice din Senat, au votat pentru ridicarea imunitatii parlamentare a senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, conform cererii depuse de DNA."Se pare ca cei care s-au abtinut nu inteleg ca rolul nostru aici este unul strict procedural, noi nu ne pronuntam pe vinovatia sau nevinovatia unui cetatean roman acest lucru fiind strict apanajul justitiei", a declarat Simona Spataru."Noi nu suntem instanta de judecata si nu ne pronuntam asupra vinovatiei domnului senator, in cazul in care votam pentru ridicarea imunitatii. Daca domnul fost ministru se considera nevinovat, e normal sa nu-i prejudiciem dreptul de a dovedi asta in instanta. Ramanand asa, intotdeauna asupra domnului Bodog va plana suspiciunea comiterii unei fapte nedemne. Urmeaza sa vedem daca ceilalti senatori vor intelege prejudiciul moral pe care sunt pe cale sa i-l aduca domnului senator si, la plen, sa voteze pentru ridicarea imunitatii", a spus Cosmin Poteras."Despre colegul nostru, senatorul Florian Bodog, vreau sa va spun ca am hotarat ca maine, la 11,30, sa avem o sedinta a Grupului senatorilor PSD si ca decizia este ca sa votam in conformitate cu raportul Comisiei juridice. (...) Vom vota in conformitate cu raportul Comisiei juridice. Nu este corect pentru mine astazi, in fata dumneavoastra, sa ma antepronunt cat nu stiu care va fi raportul acelei comisii", a spus Oprea, intr-o conferinta de presa, dupa sedinta Biroului Politic National al PSD.Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, pe care il acuza ca atunci cand a detinut pozitia de ministru ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze salariul pe o perioada de 12 luni fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contract.In 2019, senatorii au respins o solicitare similara cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obtinand date privind comiterea de catre acesta a altor patru infractiuni de fals in inscrisuri si abuz in serviciu.