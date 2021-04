Cum a fost reangajat un insotitor de zbor concediat dupa ce a refuzat sa se prezinte la sustinerea unui test de evaluare

Apararea companiei aeriene

"A raspuns ca nu se va prezenta la niciun curs"

Decizia instantei: insotitorul de bord trebuie reangajat

Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti, un insotitor de bord angajat in aprilie 2019, cu un salariu lunar brut de 6.925 de lei a contestat decizia prin care i s-a desfacut contractul de munca pe motiv ca "a refuzat participarea la pregatirea de conversie obligatorie".In proces, insotitorul de zbor concediat a aratat ca de la data angajarii nu a fost sanctionat disciplinar, nu a avut boli profesionale ori boli care sa ii afecteze competentele profesionale, trecand toate testele medicale aferente functiei de insotitor de bord, a realizat toate activitatile functiei in care era incadrat, neexistand nici o plangere impotriva lui formulata de nici un client."In realitate, fara a avea argumente obiective care ar putea conduce la incetarea contractului individual de munca, parata a emis o decizie nelegala", s-a plans insotitorul de zbor in instanta Compania aeriana data in judecata s-a aparat in proces aratand ca odata cu declararea pandemiei si a instituirii starii de urgenta nu a mai desfasurat nici o activitate de transport aerian de pasageri. Compania a aratat ca "in aceste conditii, salariatii (inclusiv reclamantul) nu au mai desfasurat activitatile specifice obiectului contractului de munca".Mai mult decat atat, din cauza situatiei create nu a reusit plata salariilor tuturor angajatilor, in aceasta perioada, insa si-a asumat obligatia fata de acestia ca toate drepturile salariale vor fi platite imediat ce activitatea va fi reluata. Nemultumit de situatie, insotitorul de zbor a dat in judecata compania aeriana cerandu-le judecatorilor sa oblige firma sa ii achite salariile restante."Cea mai mare parte a salariatilor companiei au constituit o echipa frumoasa si au inteles ca numai impreuna pot depasi situatia aceasta grea, urmand sa recupereze pierderile la finalul acesteia", a aratat compania aeriana in proces, sustinand ca a preferat sa nu ii trimita pe angajati in somaj tehnic desi a fost o companie "grav afectata de pandemie"."Din februarie si pana in septembrie 2020 reclamantul nu a prestat nici un fel de activitate, conform contractului de munca si fisei postului. Cu toate acestea reclamantului i se cuvin drepturile salariale.In perioada de intrerupere a contractelor individuale de munca (neprestarea activitatilor specifice) reclamantul avea insa obligatia de a sta la dispozitia angajatorului, acesta fiind minimul cerut de societate, ca obligatie reciproca dreptului salarial cuvenit.Cu toate acestea reclamantul desi a pretins drepturile salariale nu a dat curs celorlalte obligatii profesionale fata de parata angajator", a mai aratat compania aeriana in proces.Intre timp, pentru a pregati reluarea zborurilor din toamna anului 2020, "avand in vedere reglementarile speciale in materie aviatiei civile si faptul ca personalul navigant a avut o perioada mare de timp in care nu a prestat activitatea specifica fisei postului", compania aeriana i-a chemat pe angajati pentru pregatire si testare."In urma discutiilor purtate de conducere cu o parte din personal, respectiv conducatorii de zbor (comandanti) si sefii de echipaj, a primit informatia ca reclamantul a parasit Romania, imediat dupa declararea pandemiei, desfasurand o activitate lucrativa in Marea Britanie.In acest sens, l-a notificat pe reclamant prin e-mailul de corespondenta ca la data de 17.09.2020, la ora 11,30 va avea loc sustinerea testului teoretic, iar acesta a raspuns in aceeasi zi ca nu se va prezenta la nici un curs", a aratat compania aeriana in proces.In aceeasi intampinare depusa la dosar, compania aeriana a mai aratat ca, potrivit procedurilor din domeniu, s-a constituit o comisie care a intocmit un raport in urma caruia insotitorul de zbor a fost concediat pentru "neindeplinirea conditiilor profesionale pentru locul de munca"."Concedierea reclamantului s-a realizat potrivit legislatiei speciale aplicabila personalului navigant pentru neindeplinirea conditiilor de exercitare a functiei de executie, constatata de o comisie independenta.In aceste conditii, solicita sa se constate ca fiind nefondate sustinerile reclamantului privind neindeplinirea prevederilor speciale referitoare la personalul Navigant", a mai aratat compania aeriana in proces.Tribunalul Bucuresti a decis ca desfacerea contractului de munca pentru insotitorul de zbor s-a realizat ilegal si a dispus reangajarea acestuia, obligand compania aeriana si sa ii achite salariile pentru perioada in care a fost concediat."Desi in decizie se retine ca reclamantul a refuzat participarea la pregatirile teoretice de conversie obligatorii - 3 zile de cursuri la sol, din inscrisul depus nu rezulta ca reclamantul a fost convocat la curs, ci doar ca prin email transmis la data de 15.09.2020 ora 12.43 i s-a solicitat a se prezenta la data de 17.09.2020 ora 11,30 in vederea sustinerii testului teoretic in urma pregatirii de refresh transmise pe email.In speta, se retine ca salariatul a fost convocat in vederea sustinerii unui test teoretic si nu in vederea evaluarii activitatii profesionale, o asemenea maniera de a proceda contravenind dispozitiilor legale.Astfel, concedierea reclamantului nu a intervenit ca urmare a unei evaluari care sa fie determinata de constatarea unor performante scazute in activitatea acestuia, fapt demonstrat de lipsa unei convocari in vederea evaluarii profesionale, precum si de lipsa unei evaluari efective,nefiind intocmita in cauza o fisa de evaluare profesionala", a aratat Tribunalul Bucuresti.Judecatorul a mai aratat ca refuzul salariatului de a participa la testare nu poate conduce in mod direct la concediere. "Doar daca in urma evaluarii profesionale se constata ca salariatul care nu a participat nu corespunde profesional, concedierea va fi posibila, or in speta nu s-a efectuat o evaluare profesionala, ci s-a procedat examinarea teoretica a salariatilor cu privire la cunostintele dobandite urmare a lecturarii materialelor transmise prin email", a mai aratat judecatorul.Instanta a mai retinut ca "obligatia salariatului de a sta la dispozitia angajatorului pe durata suspendarii sau incetarii temporare a activitatii este instituita prin dispozitiile codului muncii, insa parata nu a facut dovada ca a dispus reinceperea activitatii si a convocat salariatul in vederea reluarii activitatii in conditiile art. 53 alin.2 din Codul Muncii".Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, la Curtea de Apel Bucuresti.