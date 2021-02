O femeie care voia munca de birou la ISU s-a considerat discriminata pentru ca i s-a cerut sa ridice 60 de kilograme

Cum s-a aparat ISU

Sanctiunea, anulata de Curtea de Apel Bucuresti

In urma unui concurs pentru un post de ofiter Specialist I - Achizitii publice, organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ialomita, o candidata a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, reclamand faptul ca la concurs a fost introdusa si proba sportiva eliminatorie, una dintre cerinte fiind manipularea unui manechin greu de 60 de kilograme.In urma plangerii depuse de candidata, CNCD a sanctionat ISU Ialomita cu avertisment, aratand ca "introducerea unei probe sportive eliminatorii pentru ocuparea unei functii care doar in mod exceptional poate presupune interventii operative pe teren reprezinta o cerinta profesionala nejustificata, care are caracter discriminatoriu".ISU Ialomita a contestat in instanta sanctiunea cu avertisment primita din partea CNCD, aratand ca la concursul de la ISU nu se face nicio diferenta intre candidatii femei si candidatii barbati, iar proba, normele si baremele pentru evaluarea performantei fizice sunt aceleasi pentru toate posturile vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si ale unitatilor subordonate acestuia, prevazute a fi incadrate cu personal militar.In plus, ISU a mai aratat ca nu a facut decat sa respecte cerintele legale. "Faptul ca petitionara a candidat pentru un post in cadrul Compartimentului Achizitii publice nu are nici o relevanta pentru ca, dupa intrarea in randul cadrelor militare, activitatea de educatie fizica este obligatorie, fiind reglementata prin Ordinul M.A.I. nr.154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in Ministerul Afacerilor Interne, iar nepromovarea baremelor de pregatire fizica conduce automat la trecerea in rezerva a cadrului militar", a mai aratat ISU in proces Curtea de Apel Bucuresti a anulat avertismentul aplicat de CNCD in cazul ISU Ialomita, aratand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta nu a facut decat sa respecte legea."Curtea retine ca paratul nu a stabilit in mod corect raspunderea contraventionala a reclamantului, avand in vedere ca aplicarea cerintei discriminatorii cu ocazia organizarii concursului pentru ocuparea postului de ofiter specialist I - Achizitii Publice a fost determinata de obligatia acestora de a respecta dispozitiile Ordinului MAI 144/2017 si a Ordinului nr. 177/2016", arata Curtea de Apel Bucuresti.Concret, judecatorii au subliniat ca introducerea probei sportive eliminatorii nu a fost impusa de ISU, "ci de necesitatea respectarii dispozitiilor actului administrativ cu caracter normativ (act normativ neanulat sau a carei executare nu a fost suspendata la data organizarii concursului, astfel incat respectarea dispozitiilor acestuia era obligatorie pentru reclamante, acestea neavand posibilitatea de a exclude aceste dispozitii de la aplicare, pe motiv ca ar avea caracter discriminatoriu) care reglementeaza modalitatea de organizare a concursurilor"."Curtea retine ca discriminarea invocata nu rezulta din activitatea reclamantului, ci eventual din cuprinsul Ordinelor Ministerului Afacerilor Interne ce au fost indicate in precedent, astfel incat nu se impunea aplicarea unei sanctiuni contraventionale in sarcina acestuia.Curtea subliniaza, cu aceasta ocazie, ca existenta eventualei discriminari ar putea fi analizata in contradictoriu cu emitentii actelor normative care prevad modalitatea de organizare a concursurilor", a mai decis Curtea de Apel Bucuresti in hotararea care nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.