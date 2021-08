De ce a fost condamnată cu suspendare o șoferiță care a condus atât de beată că nu a putut sufla în etilotest. A recidivat în timpul anchetei

Ruptă de beată pe o șosea circulată

A recidivat în timp ce era sub control judiciar

Sentința menținută de Curtea de Apel

Doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa finală primită de Alina Maria Ursache, fosta soție a unui interlop ieșean, acuzată că, în octombrie 2020, a condus, provocând și un accident rutier, cu o alcoolemie de 2,53 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 2,34 g/l alcool pur în sânge la a doua testare.Dosarul penal pe numele ieșencei a fost deschis în noaptea de 9/10 octombrie 2020. Un șofer a sunat la 112 pentru a anunța că o mașină Volvo circulă haotic, trecând de pe o bandă pe alta. La un moment dat, mașina a ieșit de pe drum și a intrat într-o bordură, oprindu-se. Șoferul a depășit mașina și a observat că la volan se află o femeie.Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să o testeze pe femeie cu aparatul etilotest, dar șoferița abia se putea ține pe picioare și nu a putut să sufle în alcooltest. După ce a fost dusă la spital pentru prelevarea probelor de sânge, femeia a fost reținută pentru 24 de ore și plasată în arest la domiciliu.După ce a fost eliberată din arestul la domiciliu, sub control judiciar, șoferița, care avea deja permisul suspendat, s-a urcat din nou băută la volan, în februarie 2021, provocând o tamponare. Și de această dată, pe numele său a fost deschis un dosar penal și a fost trimisă în judecată, procesul fiind pe rol, în primă instanță, la Judecătoria Iași.Pentru fapta din octombrie 2020, șoferița a fost condamnată la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare.„În pofida atenționărilor din partea organelor judiciare inculpata pare a fi comis din nou infracțiuni și de această dată tot contra siguranței circulației pe drumurile publice, în timp ce se afla sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză.În favoarea inculpatei instanța reține faptul că aceasta nu are antecedente penale, a colaborat cu organele de urmărire penală, a recunoscut și a regretat fapta comisă. Aceasta are studii postliceale și se bucură de apreciere din partea colectivului în care și-a desfășurat activitatea în trecut”, a arătat Judecătoria Iași, care a dispus o condamnare de doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare.„Instanța apreciază că, în cauza de față, aplicarea unei pedepse cu închisoarea, care va fi consemnată în cazier, până la intervenirea reabilitării, fără a se impune privarea efectivă de libertate va avea efecte pozitive ce pot justifica aplicarea unei pedepse cu suspendarea sub supraveghere, iar nu în regim de detenție în sistemul penitenciar , a mai arătat judecătorul.Sentința Judecătoriei Iași a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Iași. Judecătorii de aici au menținut sentinț, arătând că, deși în timp ce era cercetată și cu permisul suspendat s-a urcat din nou beată la volan, inculpata poate beneficiar de închisoare cu suspendare.„Totodată, existența unui potențial criminogen este denotat și de existența unor hotărâri de condamnare pe teritoriul unui alt stat la pedepse cu închisoare (cu suspendare a executării) sau amendă (pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism/spălare de bani), care, deși nu produc efecte juridice din perspectiva unei antecedențe penale (în absența recunoașterii pe teritoriul României), relevă modalitatea de raportare a inculpatei la valorile protejate de legea penală”, au arătat judecătorii Curții de Apel Iași, care au considerat, totuși, că „instanța de fond a stabilit, în mod adecvat, suspendarea sub supraveghere ca modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei”.Dacă va fi găsită vinovată în cel de-al doilea dosar în care este trimisă în judecată, Ana Maria Ursache riscă să ajungă la închisoare, revocându-se suspendarea executării pedepsei din primul dosar.