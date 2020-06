Consiliul de Management Strategic in domeniul justitiei se reuneste vineri. Obiectivele MCV, una dintre temele de discutie

Ziare.

"Ministerul Justitiei a convocat Consiliul de Management Strategic in domeniul justitiei pentru data de 12 iunie 2020, Ora 10, la sediul Ministerului", a anuntat, joi, MINisterul Justitiei.Potrivit sursei citate se va discuta despre Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar, combaterea coruptiei, crimei organizate, traficului de persoane si criminalitatii cibernetice, dar si despre obiectivele Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei.Consiliul de Management Strategic in domeniul justitiei este format din ministrul Justitiei, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general si presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Consiliul a fost infiintat in 2016, pe vremea cand institutiile semnatare erau conduse de Raluca Pruna (Ministerul Justitiei), Mircea Aron ( CSM ), Augustin Lazar (PG) si Cristina Tarcea (ICCJ).