Emotii printre coruptii din Romania. Parchetul condus de Kovesi ar putea prelua 200 de dosare de la DNA

"Avem in jur de 200 de dosare unde EPPO ar putea invoca si ar putea retine dosarele. Procedura pe care am stabilit-o cu colegii nostri din Luxembrug si cu cei de aici a fost ca noi sa identificam aceste dosare, le facem o informare, iar ei pot evoca competenta lor in 5 zile, mai pot prelungi acest termen inca 5 zile. Daca nu evoca competenta sau daca depasim zilele respective, DNA ramane competenta. (...) Dosare cu prejudicii mai mari de 10.000 de euro, dosare cu evaziune fiscala care afecteaza bugetul Uniunii Europene.TVA, de exemplu, intracomunitar de peste 10 milioane de euro. Astfel de dosare de peste 10 milioane de euro, sunt mai multe criterii, sa fie mai multe state implicate, sa fie TVA intracomunitar nu avem, avem in schimb in jur de 200 de dosare unde EBU ar putea invoca si ar putea retine dosarele", a declarat Bologa la Europa FM.Bologa mai spune ca DNA nu mai poate recruta oameni si ca s-a ridicat vechimea in functia de procuror pentru a putea ajunge in institutie."Aceste lucruri au dus ca acum sa functionam cu procurori care ocupa schema intr-un procent de 60% si nu mai putem aduce oameni. Din 42 de functii de conducere, doar 18 sunt ocupate, 24 nu sunt ocupate, 39 de functii de procuror sunt libere. Noi ne indreptam in scurt timp spre jumatatea schemei de personal", a mai declarat Crin Bologa.Seful DNA a mai explicat ca bugetele primite sunt mult sub cele cerute si ca se bazeaza pe rectificarile bugetare. Acum suntem in situatia in care trebuie sa restrangem activitatea procurorilor nostri pentru a face loc si celor de la EPPO. Structura de suport este la DNA si, daca vor incepe activitatea de la 1 iunie, vor fi la noi pana cand obtinem un sediu. Am cerut sume de bani de care am avea nevoie, dar ni s-a taiat din buget.Speram ca la rectificarile bugetare sa mai primim sume de bani. Pentru serviciul tehnic cred ca am primit cam 10% din ce am cerut, pentru dotare tehnica (...), care sa ne permita interceptarea audio-video ambientala dar si a comunicatiilor telefonice, ca sa ne ridicam la nivelul partenerilor europeni, americani. (...) Noi suntem si un contribuabil al statului, suntem profitabili, la un buget de 40 de milioane de euro, cat primim noi pe an, am stabilit prejudicii in jur de 170 de milioane de euro anul trecut", a afirmat Bologa.